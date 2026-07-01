Chi è Ines Garcia, la fidanzata di Lamine Yamal ai Mondiali 2026

Da Siviglia ai Mondiali 2026: chi è Ines Garcia, la creator che ha fatto breccia nel cuore del calciatore Lamine Yamal e oggi lo sostiene dagli spalti

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Ines Garcia, la fidanzata di Lamine Yamal

Da quando è apparsa sugli spalti a tifare per la Spagna, il suo volto è diventato uno dei più cercati del momento. Ines Garcia è la ragazza che ha conquistato il cuore di Lamine Yamal, il talento del Barcellona e della Nazionale spagnola che sta vivendo da protagonista i Mondiali 2026.

La loro storia, rimasta a lungo lontana dai riflettori, è esplosa solo nelle ultime settimane, quando i due sono stati fotografati insieme tra vacanze romantiche e trasferte negli Stati Uniti. Ma chi è davvero la giovane che accompagna il calciatore in quello che potrebbe essere il torneo più importante della sua carriera?

La fidanzata di Lamine Yamal, chi è Ines Garcia

Classe 2005, originaria di Siviglia, Ines Garcia appartiene alla nuova generazione di content creator spagnole che hanno costruito il proprio successo attraverso moda, lifestyle e social network.

Su Instagram conta oltre 500 mila follower, mentre su TikTok supera abbondantemente il mezzo milione di utenti. Numeri destinati a crescere data la sua liaison con Lamine Yamal. I suoi contenuti spaziano dagli outfit alle tendenze fashion, passando per consigli di stile e momenti della quotidianità.

Tra gli appuntamenti che racconta più spesso c’è la Feria de Abril, simbolo della tradizione andalusa, dove negli ultimi mesi ha condiviso immagini con i classici abiti da flamenco che hanno contribuito ad aumentare la sua popolarità.

A consolidare il suo percorso professionale c’è anche la collaborazione con In Management, una delle agenzie di influencer più note in Spagna, fondata dalla creator Dulceida, autentica icona del panorama digitale iberico.

Nonostante la crescente notorietà, Ines ha sempre cercato di tenere separata la vita privata dall’attività sui social. Almeno fino a quando il suo nome non è stato inevitabilmente accostato a quello del calciatore spagnolo, tra i più forti e seguiti degli ultimi anni.

La storia d’amore tra Ines Garcia e Lamine Yamal

Le prime indiscrezioni sulla coppia sono arrivate all’inizio della scorsa primavera, quando i due sono stati fotografati all’aeroporto di Barcellona prima di partire per una vacanza sull’isola greca di Zante.

Da quel momento sono iniziate le speculazioni. C’era chi sosteneva che si fossero conosciuti per caso in un negozio, chi raccontava di un incontro romantico in aeroporto degno di una commedia romantica. È stata però la stessa Ines a mettere fine alle ricostruzioni fantasiose.

In un video pubblicato su TikTok, l’influencer ha spiegato che la loro storia è iniziata in modo molto più semplice: “Probabilmente vi aspettate una storia d’amore perfetta o folle. Mi piacerebbe raccontarvi che ci siamo incontrati per caso, ma non è così. Ci siamo conosciuti sui social“. Un contatto virtuale diventato, con il tempo, qualcosa di molto più importante.

“Stiamo insieme da molto più tempo di quanto la gente immagini”, ha aggiunto, spiegando che prima di vedersi di persona avevano trascorso mesi a sentirsi e a conoscersi. Nessun colpo di fulmine, dunque, ma una relazione costruita con calma.

Nata dopo la rottura tra Lamine Yamal e la cantante argentina Nicki Nicole, arrivata nell’autunno del 2025. Nei mesi scorsi Ines è finita anche al centro di alcune polemiche online. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver lasciato il precedente fidanzato per iniziare la relazione con il campione spagnolo. Un’ipotesi che ha smentito con decisione: “Non ho mai lasciato nessuno per stare con qualcun altro”.

Ines Garcia ai Mondiali 2026

Oggi Ines Garcia è diventata una presenza fissa accanto a Lamine Yamal. L’influencer non ha esitato a seguire il campione in America per seguire tutte le partite della Spagna ai Mondiali 2026.

Attraverso i social ha raccontato con entusiasmo questa esperienza, ribadendo di aver instaurato un ottimo rapporto anche con i familiari e gli amici del giovane attaccante.

“Ci stiamo divertendo tantissimo con la sua famiglia. Vinceremo il Mondiale, lui è il migliore”, ha assicurato, senza nascondere il proprio ottimismo.

Per la coppia, inoltre, queste settimane hanno anche un significato speciale. Se la Spagna dovesse raggiungere la finale, il torneo coinciderebbe con un doppio compleanno: Lamine Yamal festeggerà i suoi 19 anni il 13 luglio, mentre Ines compirà 22 anni pochi giorni prima.

Una coincidenza che rende ancora più romantica un’estate già destinata a cambiare le loro vite. Lui continua a stupire il mondo con il suo talento in campo. Lei, con discrezione, si sta ritagliando uno spazio accanto a uno dei calciatori più promettenti della sua generazione.