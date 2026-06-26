Eros Ramazzotti e Francesca Tocca insieme, il cantante fa chiarezza

Tra sorrisi, backstage e indiscrezioni: Eros Ramazzotti e Francesca Tocca fanno discutere e ora il cantante vuota il sacco

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA/Fascino Eros Ramazzotti e Francesca Tocca

Lui single da tempo; lei tornata recentemente libera dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro. È bastato un concerto sold out, una presenza nell’area Vip e qualche like di troppo per sussurrare di un possibile flirt tra Eros Ramazzotti e Francesca Tocca.

La ballerina ha assistito – insieme ai genitori – al concerto del cantante allo Stadio Olimpico di Roma, condividendo alcuni momenti della serata sui social. La sua presenza dietro le quinte e la vicinanza all’ex marito di Michelle Hunziker hanno immediatamente acceso la curiosità dei fan e alimentato le indiscrezioni.

Tanto da spingere l’artista romano a parlare apertamente di quello che sta accadendo con l’ex volto di Amici, reduce dall’esperienza all’Eurovision Song Contest con Sal Da Vinci.

Eros Ramazzotti e Francesca Tocca stanno insieme?

Eros Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio e chiarire personalmente la situazione con Francesca Tocca.

Raggiunto da Biagio D’Anelli per il settimanale Nuovo, ha spiegato di conoscere l’ex moglie di Raimondo Todaro da diversi anni e di averla invitata al concerto esattamente come accade con molte altre persone che fanno parte della sua cerchia di conoscenze.

Il 62enne ha così chiarito che prima dei concerti incontra abitualmente numerosi amici e ospiti e ha ammesso di non comprendere come una semplice fotografia possa essere interpretata come la prova dell’esistenza di una relazione sentimentale. Secondo Ramazzotti, il fatto che Francesca fosse presente all’evento non significa affatto che tra loro ci sia un legame amoroso.

“Io vedo sempre tante persone prima del concerto. Forse sono uno dei pochi a non capire perché se Francesca, che conosco, pubblica una foto, debba essere per forza la mia fidanzata”

Dichiarazione nette e pronunciate con un obiettivo preciso: mettere fine alle speculazioni nate nelle ore successive al concerto e riportare la vicenda alla sua reale dimensione.

Il silenzio di Francesca Tocca

Nessuna storia d’amore all’orizzonte, dunque, tra Eros Ramazzotti e Francesca Tocca. A mettere fine alle indiscrezioni è stato lo stesso cantante, che ha scelto di intervenire pubblicamente per smentire le voci nate dopo il concerto romano.

Diverso, invece, l’atteggiamento della ballerina. La 36enne, ormai abituata ai riflettori della cronaca rosa, ha preferito non commentare, mantenendo il più assoluto riserbo.

Non è la prima volta che Francesca Tocca decide di non intervenire davanti alle indiscrezioni sul suo conto. Solo poche settimane fa il suo nome era stato accostato a quello del coreografo Marcello Sacchetta, dopo il bacio di scena che i due si erano scambiati durante l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest.

In quell’occasione fu Sacchetta a smentire immediatamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale, mentre la siciliana scelse ancora una volta la via del silenzio, evitando di alimentare ulteriormente il chiacchiericcio.

“Mi sono rassegnata al gossip – ha confidato qualche tempo fa a Verissimo – Non ci sono abituata perché dentro di me ancora mi pesa. Sopratttutto quando si inventano le cose di sana pianta. Non per me ma per mia madre, mio padre, mia figlia. Ma perché non chiedere? Poi vedo che sui social c’è molta gente cattiva”.

E ancora: “Io accetto le critiche ma non accetto la cattiveria. Sono consapevole che non posso piacere a tutti ma la cattiveria non la tollero. Sui social e in tv si vede solo una parte di me. Mi vedono ballare come una tigre ma nella vita di tutti i giorni sono anche altro. Mi dispiace per la cattiveria che c’è nel mondo”.