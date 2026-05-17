Francesca Tocca e la vicinanza con Marcello Sacchetta: intimità all’Eurovision

Durante le prove dell'esibizione di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026 sarebbe nato del tenero tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Tocca e Marcello Sacchetta

Tra un passo di danza e un altro sarebbe sbocciato un nuovo amore. Si vocifera che tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sia nata una certa intimità durante le prove dell’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026. In molti hanno notato che i due ballerini, impegnati nella performance che accompagnava Per sempre sì, non hanno nascosto una certa complicità scambiandosi un bacio passionale che non è passato inosservato e che ha scatenato il gossip.

Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, flirt in corso

Starebbe nascendo un nuovo amore tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta. I due ballerini in questi giorni sono stati impegnati sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna per accompagnare con una coreografia scenografica la performance di Sal Da Vinci sulle note di Per sempre sì.

Un’esibizione che in questi giorni ha fatto accendere i riflettori su di loro, visto che non hanno nascosto una certa intimità. In tanti infatti hanno notato che tra i due ballerini la complicità era palpabile, anche dietro le quinte. Nelle storie di Instagram i due artisti sono stati immortalati mentre ballavano insieme, tra una prova e l’altra, senza dimenticare un ritocco di make up che Francesca ha fatto al collega.

A farlo presente anche i follower attenti di Deianira Marzano, che si sono accorti di un dettaglio non trascurabile: “Nell’ultima storia della Tocca si sente Marcello che la chiama chiaramente amore“, ha fatto sapere un utente all’esperta di gossip. Un particolare che va a braccetto con un altro impossibile da non notare: “All’Eurovision li hanno visti troppo intimi. Durante la performance si baciano e si vede che non fingono il bacio“.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni per il momento, ma l’intesa tra i due è evidente. Ma mentre lei si è lasciata alle spalle la storia d’amore con Raimondo Todaro, lui da qualche tempo si è allontanato da Giulia Pauselli, senza però mai ufficializzare la notizia.

Come stanno le cose tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Se Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono ormai separati da qualche tempo, mantenendo rapporti sereni per il bene della figlia Jasmine, lo stesso non può dirsi per Marcello Sacchetta, che pare stia attraversando una crisi con Giulia Pauselli. Le voci di un allontanamento risalgono a qualche mese fa: i due ballerini hanno cominciato a non apparire più insieme sui social, tanto che Deianira Marzano aveva fatto sapere che tra i due le cose non stavano andando molto bene.

“Nulla di drammatico, ma pare che abbiano deciso di prendersi un po’ di spazio per sé stessi, senza però una vera rottura. Diciamo che non è tutto rose e fiori, ma nemmeno finita come qualcuno pensa”, aveva scritto tra le storie di Instagram l’esperta di gossip.

Sta di fatto però che da allora Sacchetta e Pauselli, che stanno insieme da più di dieci anni, hanno continuato a non apparire insieme sui profili social, lasciando intendere che la crisi sia più grave di quanto si pensi. I due ballerini nel 2022 sono diventati genitori di Romeo che, come aveva spiegato Giulia, “rappresenta l’amore, la storia di Romeo e Giulietta è la storia d’amore più conosciuta al mondo, per coronare anche la relazione tra me e Marcello”.