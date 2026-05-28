Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono lasciati: idillio finito dopo l’Eurovision 2026

Tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli cala il gelo: dopo l’Eurovision arriva il blocco social e lo stop ai rapporti

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IPA Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

C’erano una volta Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, una delle coppie più amate nate nella grande famiglia di Amici. Un amore lungo, vissuto tra danza, televisione e vita quotidiana, coronato nel 2022 dalla nascita del piccolo Romeo Maria. Oggi però quella storia è arrivata davvero ai titoli di coda. E questa volta non soltanto sentimentalmente ma pure dal punto di vista dei social.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli non stanno più insieme

Da tempo si mormorava di crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, con i diretti interessati che non hanno mai fatto nulla per nasconderlo.

Una crisi che non sarebbe stata superata nonostante la presenza di un figlio ancora piccolo. Non solo: tra i due sarebbe calato definitivamente il gelo dopo un gesto che non è passato inosservato ai fan più attenti.

L’amico di Stefano De Martino avrebbe bloccato l’ormai ex compagna sui social. Un segnale forte, che ha riacceso tensioni mai davvero sopite tra i due ballerini.

Eppure, almeno all’apparenza, fino a pochi giorni fa i rapporti sembravano ancora civili e distesi. I due erano stati visti insieme persino alla recita scolastica del figlio, in un clima che lasciava immaginare una gestione serena della separazione. Poi qualcosa si sarebbe rotto definitivamente.

Perché Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si sono lasciati

I motivi della crisi non sono mai stati svelati del tutto ma sembra che dietro la separazione definitiva ci sia anche quanto accaduto all’Eurovision 2026. Dove sul palco Marcello Sacchetta si è lasciato andare ad un bacio troppo passionale con la collega Francesca Tocca.

Sacchetta ha liquidato tutto come una semplice scelta scenica, un momento costruito per esigenze televisive. Dall’altra parte, invece, Giulia Pauselli ha scelto il silenzio. Nessuna replica ma chi conosce bene la situazione assicura che proprio quell’episodio avrebbe rappresentato l’ultimo tassello di una crisi già molto profonda.

Perché, dietro le immagini perfette mostrate negli anni, la coppia stava cercando da tempo di salvare un rapporto ormai incrinato. Tentativi difficili, quasi impossibili, hanno raccontato alcune fonti vicine ai due.

E come ribadito anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha seguito la vicenda da vicino. Aggiungendo un altro tassello importante: nella sua newsletter ha infatti spifferato che la Pauselli avrebbe già un nuovo amore. Osvaldo, un imprenditore nel mondo della notte, con cui Giulia sarebbe uscita ufficialmente allo scoperto condividendo una foto insieme tra le storie.

Da qui, a quanto pare, il blocco social di Marcello e l’interruzione dei contatti nelle ultime ore. Un gesto impulsivo, forse, ma che sembra raccontare molto del momento emotivo che starebbe attraversando il ballerino e coreografo.

Una storia nata ad Amici e finita lontano dai riflettori

La storia tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli – che non sono mai convolati a nozze – era nata nei corridoi di Amici, sotto gli occhi del pubblico che negli anni li aveva trasformati in una delle coppie simbolo del talent di Maria De Filippi. Due percorsi artistici intrecciati, la danza come linguaggio comune e poi la scelta di costruire una famiglia insieme.

Per anni i fan hanno seguito ogni tappa della relazione attraverso i social e le apparizioni televisive. Ma oggi il quadro è completamente cambiato.

Giulia ha ormai deciso di guardare avanti e costruire una nuova serenità accanto a Osvaldo, mantenendo però il massimo riserbo sulla sua vita privata. Marcello, invece, starebbe vivendo con maggiore difficoltà questa nuova fase, con tanto di reazioni istintive.