Sal Da Vinci, chi sono i ballerini sul palco con lui all’Eurovision 2026

Dietro la performance di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 c’è un team di ballerini amatissimi della tv. E la coreografia di “Per sempre sì” è un piccolo musical teatrale

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sal Da Vinci

Dalla vittoria a Sanremo al grande palco europeo: Sal Da Vinci si prepara a conquistare l’Eurovision Song Contest 2026 con una performance che punta tutto su emozione e spettacolo dove musica e danza si mescolano in una messa in scena studiata nei dettagli. Il suo brano Per sempre sì è già da mesi un tormentone ma a fare la differenza potrebbe essere proprio ciò che accade intorno a lui sul palco. Dalle prove (ancora segrete) si parla di un vero e proprio musical “in miniatura”, ma chi sono i ballerini che lo accompagneranno e che ruolo avranno in questo show così ambizioso?

Eurovision 2026, chi sono i ballerini che accompagnano Sal Da Vinci

Non sarà solo una canzone ma un vero e proprio racconto in musica. Sal Da Vinci arriva all’Eurovision Song Contest 2026 con la sua ormai conosciutissima Per sempre sì, il brano che lo ha consacrato vincitore a Sanremo e che ora vuole trasformarsi in un momento iconico anche a livello internazionale.

Accanto a lui, però, ci sarà un team di professionisti che il pubblico italiano conosce molto bene. A firmare la coreografia è infatti Marcello Sacchetta, volto storico di Amici, mentre tra i ballerini sul palco spicca anche Francesca Tocca, amatissima dal pubblico del talent show. Una scelta che punta a unire qualità tecnica e riconoscibilità, due elementi chiave per distinguersi in una gara così competitiva.

Lo stesso cantante ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di aver lavorato a lungo con loro per rendere l’esibizione ancora più incisiva: “Sarà un po’ diversa. Abbiamo lavorato tanto con Marcello Sacchetta, il coreografo che ha ideato il balletto. Lui sarà sul palco con Francesca Tocca e altri ballerini”.

La nuova coreografia di “Per sempre sì”

La coreografia non è un dettaglio, ma parte integrante del successo del brano. Già virale durante il Festival di Sanremo, il balletto di Per sempre sì è diventato uno dei più replicati sui social e ha contribuito non poco alla popolarità del pezzo.

Per l’Eurovision, però, tutto cambia. L’esibizione si trasforma in una sorta di mini musical, con una struttura narrativa che accompagna lo spettatore dall’inizio alla fine. Da quanto trapelato dalle prime prove a Vienna, porterà in scena le varie fasi di un matrimonio: Sal Da Vinci appare inizialmente sul palco come uno sposo in abito bianco, circondato dai suoi testimoni.

In pochi istanti, il palco si anima: luci, movimenti e scenografie trasformano l’atmosfera in una festa che richiama le celebrazioni del Sud Italia. I ballerini diventano quindi protagonisti attivi della narrazione e guidano lo spettatore attraverso una coreografia dinamica e coinvolgente.

Il momento più sorprendente arriva quando il cantante cambia ruolo, passando da sposo a celebrante, ribaltando completamente il senso della scena. Un colpo di teatro pensato per lasciare il segno e rendere l’esibizione memorabile.

Quando si esibisce Sal Da Vinci all’Eurovision 2026

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà il 12 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna (la seconda il 14 maggio e la finale sabato 16 maggio) e l’Italia punta molto su Sal Da Vinci. Dopo i primi eventi dal vivo in giro per l’Europa, l’artista ha già avuto un assaggio dell’entusiasmo del pubblico internazionale ed è pronto ora a conquistarlo definitivamente con uno show che lascerà senza fiato fan e addetti ai lavori.