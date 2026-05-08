Quando si esibisce Sal Da Vinci all’Eurovision 2026

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Ansa Sal Da Vinci, quando canta all'Eurovision

Dopo l’incredibile successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026, l’Italia intera è pronta per vedere Sal Da Vinci sul palco della Wiener Stadthalle per rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest 2026.

Dopo settimane in cui Per sempre sì è diventata una delle canzoni più cantate e condivise sui social, cresce la curiosità attorno all’esibizione dell’artista napoletano nella competizione musicale più seguita d’Europa.

Tre serate, milioni di spettatori collegati da tutto il mondo e due appuntamenti da segnare in agenda per i fan italiani: anche se qualificata di diritto alla finale, l’Italia porta comunque Sal Da Vinci sul palco già durante una delle semifinali. Ecco quando si esibisce.

Eurovision Song Contest 2026, quando canta Sal Da Vinci

Il primo appuntamento da segnare in calendario è quello di martedì 12 maggio, giorno della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Nonostante l’Italia sia qualificata di diritto alla finale, Sal Da Vinci si esibisce comunque durante la serata per presentare il brano al pubblico europeo.

L’Italia, infatti, fa storicamente parte delle cosiddette Big 5, ovvero i Paesi che accedono automaticamente alla finale: insieme all’Italia ci sono Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Quest’anno però la Spagna sceglie di non partecipare alla competizione come protesta contro la presenza di Israele, motivo per cui molti parlano eccezionalmente di Big 4.

La presenza in semifinale, nonostante non sia utile in termini voti, resta comunque fondamentale per la visibilità e permette agli artisti già qualificati di salire sul palco prima della finalissima. Durante la serata del 12 maggio, Sal Da Vinci si esibisce tra Georgia e Finlandia, una delle nazioni considerate favorite grazie al duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen. Grande attenzione anche per Senhit, in gara per San Marino insieme a Boy George.

Il momento più atteso arriva però sabato 16 maggio, quando va in scena la finale dell’Eurovision Song Contest. Una serata-evento seguita da oltre 150 milioni di spettatori nel mondo, tra televoto, performance spettacolari e colpi di scena destinati a dominare i social fino a notte fonda.

25 Paesi si contendono il titolo in uno degli show musicali più seguiti e commentati dell’anno, tra scenografie gigantesche, outfit destinati a diventare virali e fandom pronti a sostenere i propri artisti fino all’ultimo voto. E dopo l’exploit sanremese, l’Italia spera che anche l’Europa si lasci conquistare dall’energia e dall’effetto nostalgia di Per sempre sì.

Dove vedere L’Eurovision Song Contest 2026

L’Eurovision viene trasmesso in diretta anche in Italia con una copertura speciale firmata Rai. Le due semifinali del 12 e 14 maggio vanno in onda dalle 21:00 su Rai2 e Rai Radio 2, mentre la finalissima di sabato 16 maggio approda in prima serata su Rai1, sempre a partire dalle 21:00, pronta a trasformarsi in uno degli eventi televisivi più commentati dell’anno.

Per chi preferisce seguire lo show in streaming, tutte le serate sono disponibili anche su RaiPlay, così da non perdere neanche un momento delle esibizioni e delle votazioni.

A commentare l’evento per il pubblico italiano c’è una coppia inedita e già molto chiacchierata: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. I due hanno l’obiettivo di rendere l’Eurovision ancora più pop e vicino al pubblico italiano.