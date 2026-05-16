Eurovision Song Contest 2026, tenta il colpaccio con il record e si commuove sul palco

Getty Images Sal Da Vinci

Sal Da Vinci è arrivato alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026 con i numeri dalla sua parte. Il vincitore di Sanremo 2026 ha già scritto un pezzo di storia: Per sempre sì ha superato i 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, un risultato che nessun artista italiano in gara all’Eurovision aveva mai raggiunto prima della finale. Ma Sal non sta trionfando solo nelle classifiche: è soprattutto quello che sta succedendo fuori dal Belpaese a rendere questo momento degno di nota per tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nei propri sogni.

Eurovision Song Contest, i numeri da record di Sal Da Vinci prima della finale

Dopo l’esibizione nella prima semifinale, quella in cui Sal Da Vinci ha svelato per la prima volta la coreografia del matrimonio sul palco, con Marcello e Mommo Sacchetta, Francesca Tocca, Mirko Mosca e Jhon Cruz, Per sempre sì ha iniziato a scalare le classifiche.

Su Apple Music il brano si è piazzato al secondo posto a Malta, è entrato in top 10 in Grecia, e ha conquistato posizioni stabili in Lituania, Austria, Cipro, Svizzera, Svezia, Belgio e nei Paesi Baltici. Su Spotify ha raggiunto la sesta posizione in Lituania ed è presente nelle classifiche di Finlandia e Austria. Su iTunes si è fatto strada nella top 10 in Austria, Lussemburgo e Svizzera, oltre a comparire in Germania, Australia, Paesi Bassi e persino Argentina.

Numeri che non possono dare per certa la vittoria – all’Eurovision le dinamiche del voto sono ben differenti – ma che certificano qualcosa di altrettanto importante: Sal Da Vinci sta vivendo una seconda giovinezza. L’esibizione della semifinale è stata la più vista sulla pagina Instagram dell’Eurovision, il video ha accumulato più visualizzazioni di qualsiasi altro concorrente in gara: il segno della potenza di Sal, che ha ricevuto un messaggio di supporto da Carlo Conti prima dell’inizio. “Sono pronto con le trombette, tipo stadio. Tieni alto il tuo nome, vinci”.

La finale e la corsa verso il podio: cosa dicono i pronostici

Non c’erano certezze, eppure nei pronostici si è fatto strada settimana dopo settimana. Partiva nono prima delle semifinali, oggi è salito in ottava posizione. La favorita secondo le quote è la Finlandia, seguita da Grecia e Danimarca. Ma l’Eurovision, si sa, è una competizione dove i pronostici vengono ribaltati regolarmente, e Sal ha tutte le carte in regola per farcela. Si esibisce come ventiduesimo nella scaletta della finale, una posizione che nella seconda metà della serata ha la sua importanza.

Standing ovation per Sal Da Vinci dopo l’esibizione

Quando è arrivato sul palco, Sal Da Vinci si è sentito: la sua potenza vocale non lo ha tradito questa volta, nonostante l’emozione di trovarsi lì, davanti a migliaia di persone. Standing ovation per lui dopo aver finito di cantare la sua Per sempre sì: incredulo di fronte alle reazioni dei presenti, Sal si è concesso anche un momento di commozione. La sua è stata tra le esibizioni più acclamate dal pubblico sotto la platea: si è sentito un vero e proprio boato. Non succede, ma se succede…