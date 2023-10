Belen Rodriguez non sta passando affatto un periodo semplice. Per la showgirl e conduttrice, gli ultimi mesi hanno avuto un impatto sulla sua salute. Per comprendere il periodo buio, dobbiamo fare un passo indietro: dopo aver provato per la terza volta a fare andare bene le cose con l’ex marito Stefano De Martino, alla fine, nulla ha funzionato. Ora, secondo le indiscrezioni, Belen non starebbe affatto bene: al suo fianco c’è la famiglia, come mamma Veronica Cozzani, che è corsa da lei.

Come sta Belen Rodriguez: il sostegno della famiglia

Veronica Cozzani ha sempre difeso la figlia Belen. Ne ha sempre preso le parti in pubblico, sui social, soprattutto dopo gli attacchi e le critiche ricevute dopo la fine dell’amore con De Martino (e non solo). Secondo un’indiscrezione di TgCom24, Belen Rodriguez è stata raggiunta da mamma Veronica, pronta a prendersi cura di lei. Non è sola, Belen: in alcun modo.

Dopo aver dato “buca” ad Alessandro Cattelan – avrebbe dovuto partecipare a Stasera C’è Cattelan – si sono aggiunte le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Domenica In. “Lei è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio veramente bene. Oggi lei avrebbe bisogno di un aiuto, ora. So che oggi avrebbe dovuto essere qui. Ma non entriamo nelle sue cose”.

La conferma è arrivata anche da Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 1° ottobre. “Lei doveva venire qui proprio oggi ma sta male. Conosco bene in profondità chi è Belen. Lei verrà, appena ha voglia”. Il malessere della Rodriguez, dunque, è stato confermato in diretta televisiva più volte, ma lei non ha rotto il silenzio a riguardo, preferendo trascorrere il tempo con la sua famiglia, come è giusto che sia.

Veronica Cozzani si prende cura della figlia

Durante il weekend, Belen Rodriguez ha preso la decisione di lasciare Luna Marì con gli zii Cecilia e Ignazio; Stefano De Martino, invece, era alla partita di Santiago. Per la showgirl, il riposo è obbligatorio, anche se non si conoscono del tutto le sue condizioni. In quei giorni, però, fa sapere TgCom24 che al suo fianco c’è sempre stata mamma Veronica Cozzani, che è corsa da lei per mostrarle tutto il suo appoggio durante questo momento difficoltoso.

La perdita di peso

Negli ultimi scatti social, i fan hanno spesso espresso preoccupazione per la forma fisica della Rodriguez, che è sempre stata smagliante. “Ho perso 7 kg, mesi complicati. Ora sto mangiando come una pazza”, aveva commentato su Instagram in risposta ai follower. E, in effetti, sembrerebbe essere iniziato un vero e proprio periodo buio. Dall’assenza in televisione, dopo l’addio a Mediaset, fino alla fine dell’amore con De Martino, al suo fianco c’è ora Elio Lorenzoni, che conosce da molti anni.

Come ha detto la Venier, quando la Rodriguez si sentirà di parlarne, lo farà: per ora, tra l’affetto della famiglia e l’amore di Elio, sta cercando di riprendersi. E siamo certe che, alla fine, tornerà più forte di prima, proprio come ha sempre fatto. E, chissà, magari avrà anche in cantiere qualcosa per riprendere la sua carriera artistica.