Belen “disoccupata”, dopo l’addio a Mediaset salta il nuovo progetto

Fonte: IPA Il futuro lavorativo di Belen Rodriguez

Quale sarà il futuro professionale di Belen? Si era vociferato di come il cambio di rotta imposta da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset avesse travolto anche lei. La conduttrice argentina ha però precisato d’aver scelto di lasciare Le Iene e Tu si que vales.

Un colpo a sorpresa, che ovviamente ha aperto le porte a differenti ipotesi. Impossibile pensare a un futuro immediato in Rai. Il palinsesto è stato presentato e di certo la Rodriguez non si accontenterebbe di fare semplicemente delle comparsate nei programmi altrui. Non in questa fase della sua carriera. Ecco quindi spuntare un’alternativa, che ora pare sfumata, ma vediamo nel dettaglio cos’è successo o, per meglio dire, non successo.

Belen, addio Discovery

Dopo aver salutato Mediaset, ha voluto ringraziare di cuore tutti quelli che l’hanno affiancata e sostenuta in quest’avventura professionale. Ha in qualche modo promesso un suo ritorno, inoltre, magari dopo aver sperimentato altro.

Stando a quanto riportato da Dagospia, l’altro in questione sarebbe un programma tutto suo su Discovery. Uno show delineato sulla sua figura professionale. Un modo per riuscire a esprimersi al meglio, proprio come fatto dal compagno Stefano De Martino sulla Rai con Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

Nessuna conferma ufficiale alle parole di Alberto Dandolo, anzi è giunta una smentita, per quanto anch’essa ufficiosa. La sfida delle fonti vede scendere in campo ThePipolTV, che sottolinea come non ci siano trattative in corso, attualmente. Il palinsesto di Discovery sarebbe al completo.

Belen disoccupata: cosa farà

Non sembra essere affatto un periodo sereno per Belen Rodriguez, stando almeno alle voci che circolano in merito alla sua vita privata. Madre di due figli, impegnata in una relazione molto complessa, quantomeno per la pressione mediatica che subisce fin dagli albori, molti anni fa.

Tutto ciò potrebbe anche spingere la conduttrice argentina a prendersi una pausa. Proseguirebbe il suo lavoro sui social e come testimonial, valutando differenti proposte per poi lanciarsi in una nuova avventura. Non sarebbe da escludere e di certo potrebbe permettersi una fase lontana dal piccolo schermo.

Una figura del genere non teme affatto che il pubblico possa dimenticarsi di lei. Attualmente è in vacanza in Valcamonica, mantenendo l’assoluto riserbo in merito a quanto viene scritto online e sui giornali. Persone a lei vicine avrebbero confidato a Novella2000 come Elio Lorenzoni sia soltanto un amico ma, al tempo stesso, che la storia con Stefano De Martino sia archiviata.

Come nel caso delle condizioni di Wanda Nara, il silenzio per Belen è d’oro e al primo posto c’è la tutela dei suoi figli. Vacanze separate e tanti commenti di supporto e amari sui social, per entrambi.

La verità non salterà mai fuori in questa fase, per quanto numerosi personaggi sostengono di sapere esattamente cosa sia accaduto. È il caso dell’ex Fabrizio Corona, che ha accusato De Martino di nuovi tradimenti. Al ritorno dalle ferie sarà probabilmente tutto più chiaro. Nel frattempo, però, si fa largo l’ipotesi di una Belen “disoccupata” per la prima volta da molti anni a questa parte.