Carolina di Monaco favolosa ma spietata: “Charlene non ce la fa”

Carolina di Monaco è magnifica con l'abito a fiori da oltre 2000 euro. E prende il posto di Charlene: "Non ce la fa"

Fonte: IPA Carolina di Monaco

Carolina di Monaco ha accompagnato suo fratello Alberto alla 55esima edizione del Concorso internazionale di bouquet dove si è presentata con un abito floreale, ultra elegante, da oltre 2mila euro. La Principessa è tanto favolosa quanto spietata con sua cognata Charlene che ovviamente non era con loro all’appuntamento bulico. Si dice che l’abbia etichettata come perdente fin dal momento che ha messo piede nella Rocca. Ma procediamo con ordine.

Carolina di Monaco con Alberto prende il posto di Charlene

Tra Carolina di Monaco e Charlene di Monaco non c’è affinità. Le due donne non si comprendono e per evitare inutili tensioni hanno adottato una facile strategia, quella di evitarsi. Rarissimamente partecipano insieme agli stessi eventi, specialmente se hanno una valenza istituzionale. Al Ballo della Rosa di quest’anno la presenza di Charlene è stata l’eccezione che conferma la regola.

Così, lo scorso weekend Carolina di Monaco ha sostituito Charlene al fianco di Alberto a tutti quegli eventi a tema floreale, strettamente legati alla memoria di Grace Kelly. La moglie del Principe si è semplicemente eclissata, accompagnando il marito all’inaugurazione della nuova barca di soccorso dei vigili del fuoco. Con loro c’erano anche i gemelli Jacques e Gabriella.

Ma appunto quando si tratta della famiglia Grimaldi Charlene semplicemente sparisce. Forse perché non si sente all’altezza, in quanto totalmente inadeguata. Almeno, si vocifera che questa sia l’opinione di Carolina di Monaco che quindi ha preso il suo posto all’evento per il 40esimo anniversario del roseto della Principessa Grace dove si è presentata con un blazer blu doppiopetto con bottoni d’oro, firmato Blazé, da 1.750 euro e un abito color crema. Deliziose le décolleté blu bordate di bianco, create da Fabrizio Viti. Mentre una spilla floreale trionfava sul bavero della giacca.

Carolina di Monaco, l’abito a fiori da oltre 2mila euro

Il meglio di sé Carolina l’ha dato però al Concorso Internazionale di bouquet dove è arrivata sfoggiando un abito midi color crema, decorato con fiori stilizzati neri, con maniche svasate e scollo a barchetta. Il look è firmato Emilia Wickstead, brand molto amato da Kate Middleton, e costa 2.030 euro. Anche gli accessori sono ricercati. A cominciare dalla borsa con tracolla a catena, bianca e trapuntata, ovviamente firmata Chanel. Altrettanto interessanti sono gli orecchini pendenti, con motivo a fiori nero e perle bianche a goccia, perfettamente coordinati all’abito. Mentre le décolleté a punta con tacco midi sono nere.

Fonte: IPA

Carolina ha i capelli rigorosamente naturali pettinati dietro le orecchie e il make up dai toni pesca, più deciso del solito. Semplicemente magnifica.

Fonte: IPA

Carolina di Monaco spietata con Charlene

La Principessa è elegantissima al fianco di Alberto e Charlene sparisce letteralmente. Pare che Carolina abbia giudicato fin da subito la cognata incapace di adattarsi alla vita di Palazzo e che quando l’ha vista poco prima del matrimonio con suo fratello abbia detto: “Non ce la farà mai“. Ma naturalmente queste sono solo voci di corridoio messe in circolo dalle solite malelingue.