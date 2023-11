Charlene di Monaco: cappotto-gioiello e viso sciupato alla Croce Rossa

Fonte: IPA Charlene di Monaco, il cappotto si porta smanicato

Charlene di Monaco sta vivendo giorni impegnati nel Principato, prima l’evento per il centenario della nascita del Principe Ranieri dove ha dovuto sopportare la presenza di sua cognata Carolina di Monaco, poi la tradizionale distribuzione dei regali di Natale nella sede della Croce Rossa cui partecipa ogni anno assieme ad Alberto. Due appuntamenti a distanza di poche ore dove ha sfoggiato due cappotti sartoriali di altissimo livello.

Charlene di Monaco, cappotto bianco e abito di Prada per lo sparo dei cannoni

Mercoledì 15 novembre Alberto e Charlene di Monaco hanno presenziato alla cerimonia in onore del centenario della nascita del Principe Ranieri in occasione della quale sono stati messi nuovamente in funzione due cannoni del 1881, dopo un opportuno restauro.

La Principessa ha scelto per l’evento un cappotto bianco che indossato aperto in modo da mostrare l’elegantissimo abito midi in misto lana a coste, con scollo rotondo e gonna morbida, firmato Prada. Un brand inusuale per il guardaroba di Charlene che di solito sceglie marchi francesi o il suo affezionatissimo Akris, made in Swiss. A completare il look, alcuni accessori tipicamente invernali: un paio di guanti in pelle nera, degli stivali alti in suede neri dal tacco medio e degli orecchini con brillante a punto luce che le illuminavano il viso.

Charlene di Monaco: la gelida indifferenza con Carolina

Alla cerimonia erano presenti anche Stéphanie di Monaco e suo figlio Louis Ducruet e Carolina di Monaco che indossava uno splendido giubbotto trapuntato, color vinaccia, abbinato a dei pantaloni neri.

Charlene e Carolina si sono trovate l’una accanto all’altra durante la cerimonia. Ma le due cognate non si sono nemmeno guardate in faccia. È noto che se tra loro non c’è proprio tensione, nemmeno scorra buon sangue. Semplicemente non si capiscono e per questo preferiscono stare l’una alla larga dell’altra. E quando sono costrette a presenziare ad eventi insieme, si ignora. Tra loro c’è una “cordiale” e gelida indifferenza, come mostra la foto condivisa sul profilo Instagram del Palazzo.

Charlene di Monaco distribuisce i regali alla Croce Rossa

L’indomani Charlene di Monaco partecipa con Alberto alla tradizionale distribuzione dei regali di Natale alla Croce Rossa, appuntamento che si ripete ogni anno e segna l’inizio degli eventi che culminano nel Giorno nazionale di Monaco, il 19 novembre. La Principessa appare molto più rilassata e sorridente della sera prima, forse perché ha suo marito tutto per sé o forse perché si sente più a suo agio senza dover condividere la scena con le cognate. Inoltre, Charlene è la presidente della Croce Rossa monegasca, dunque si sente la benvoluta.

Oltre ad Alberto, quest’anno c’era ad aiutarla anche la nipote, Camille Gottlieb, figlia di Stéphanie, che molto spesso accompagna la zia agli eventi pubblici del Principato. Le due pare vadano molto d’accordo e si sono salutate scambiandosi un paio di baci sulla guancia.

Fonte: IPA

Charlene di Monaco, il cappotto con inserti in pelle

Nuovo evento, nuovo look per la Principessa che sceglie un cappotto-gioiello a doppiopetto blu notte e smanicato, con il bavero in pelle. Anche in questo caso lo indossa aperto per mostrare il dolcevita e i pantaloni ad esso abbinati. Non manca il suo preziosissimo anello di fidanzamento, messo ben in mostra quando le viene consegnato il tradizionale bouquet di fiori rossi e bianchi.

Fonte: IPA

Anche se Charlene è apparsa di ottimo umore, scherzando con Alberto mentre gli fa provare una cravatta piuttosto eccentrica, il suo viso tradisce una certa stanchezza. È infatti piuttosto tirato e anche il suo sorriso a tratti sembra forzato.