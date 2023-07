Fonte: IPA Charlene di Monaco di nuovo sposa: look strepitoso al Ballo della Croce Rossa

Charlene di Monaco è stata la protagonista indiscussa del Ballo della Croce Rossa 2023 dove si è presentata con un outfit bianco scintillante da sposa. L’unica altra donna della Rocca che ha osato partecipare è stata Camille Gottlieb, figlia di Stéphanie di Monaco e dunque nipote della Principessa. La distanza e la freddezza del bacio tra le due donne all’ingresso della Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo non è passato inosservato.

Charlene di Monaco, look da sposa al Ballo della Croce Rossa

Charlene di Monaco ha brillato al Ballo della Croce Rossa, uno degli appuntamenti più importanti di Montercarlo, in cui la Principessa è da sempre la protagonista con dei look fantastici. Per l’edizione 2023 ha scelto un abito bianco scintillante con maniche trasparenti e profonda scollatura sulla schiena, che la fa sembrare quasi una sposa, soprattutto quando lo abbina a un bouquet di fiori. L’unico tocco di colore del suo outfit total white sono i preziosissimi orecchini pendenti, con diamanti e zaffiro, appartenenti alla collezione “Romeo e Giulietta” di Van Cleef & Arpels.

Charlene è magnifica, si presta alle foto di rito e inaugura le danze con suo marito Alberto, anche lui in giacca bianca. Davvero hanno ricreato l’atmosfera del loro matrimonio, anche perché i due sono apparsi più legati che mai. Giusto per far svanire qualsiasi dubbio rimasto su una loro presunta crisi coniugale.

Camille Gottlieb romantica Fata Turchina in Zuhair Murad

L’altra donna della serata di gala è stata Camille Gottlieb, anche lei da sempre presente al Ballo in quanto patrona della sezione giovanile della Croce Rossa monegasca. La figlia di Stéphanie si è presentata con un abito da favola, nel senso letterale del termine. Infatti, ricordava molto la Fata Turchina di Pinocchio, vuoi per il colore celeste vuoi per i glitter di cui era cosparsa la stoffa.

Fonte: IPA

In effetti, Camille si è affidata per il suo look a Zuhair Murad, un brand noto per lo stile romantico ed estremamente femminile, i cui capi sono all’insegna di stoffe preziose, ricami fatti a mano, dettagli di lusso. La nipote di Alberto ha scelto un lungo abito celeste, a sottoveste, con ricami di paillettes, decorato da un mantello trasparente unito all’abito da un collare prezioso.

L’insieme, molto poetico, l’hanno resa una dolce fatina che tanto ricorda quella di Pinocchio. Ma Camille Gottlieb è davvero deliziosa e tutti l’hanno ammirata durante il Ballo.

Charlene di Monaco, il bacio forzato a Camille Gottlieb

Più fredda e distaccata è l’accoglienza che le ha riservato sua zia Charlene di Monaco. Infatti, all’arrivo dei Principi allo Sporting Club, Camille era già lì e li ha aspettati per entrare. Alberto è andato subito da lei e l’ha salutata con un cordiale bacio sulla guancia. Subito dopo è arrivata Charlene che ha anche lei sorriso e baciato sulla guancia la nipote ma mantenendo le distanze come se tra le due ci fosse una relazione fredda e distaccata, malgrado lo stretto legame di famiglia.

È probabile che sia solo una questione di carattere, dato che Charlene è molto riservata e di fatto non si è mai molto integrata con la famiglia di Alberto, anche se in Stéphanie ha avuto fin da subito una sorta di sostenitrice. Almeno qualcuno che ha cercato di capirla.