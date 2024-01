Charlene di Monaco al circo coi figli: sguardo gelido e viso preoccupato

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha presenziato, con Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella, all’annuale appuntamento col Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Ma la Principessa non sembrava dell’umore giusto. Affacciata al balcone del Palazzo, lo sguardo era di ghiaccio e col marito era indifferenza totale.

Charlene di Monaco, il cappotto cammello di Emilia Wickstead

Appena tornati dalla vacanza in Antartide, Charlene e Alberto di Monaco hanno preso parte al tradizionale evento col circo di Montecarlo. La Principessa è arrivata all’appuntamento con un cappotto a doppiopetto color cammello, di Emilia Wickstead, uno dei brand più amati da Kate Middleton. Sotto la Principessa indossava un dolcevita nero e ai piedi gli stivali neri in suede. Infine, per dare un tocco di luminosità al suo look, ha sfoggiato gli orecchini a lobo con diamanti.

Charlene di Monaco, gelo al Festival internazionale del circo di Montecarlo

Charlene, elegantemente sobria, ha accompagnato Jacques e Gabriella a vedere gli elefanti. I gemelli sembravano particolarmente felici di essere tra i protagonisti del circo. Non si sono persi nemmeno un dettaglio, camminando mano nella mano tra loro e con la mamma che supervisionava ogni loro mossa. I Principini sono stati omaggiati anche con un naso rosso da clown che si sono divertiti a sfoggiare mentre si affacciavano alla finestra del Palazzo.

In particolare Gabriella è stata la “regina” dell’evento col suo look super chic, dal cappotto animalier di Dior agli stivali in pelle con fibbia laterale di Gianvito Rossi.

Charlene però sembrava non condividere l’entusiasmo dei figli per il circo. Non ha mai davvero sorriso, sembrava preoccupata o forse era semplicemente stanza. Sta di fatto che non è apparsa coinvolta dall’evento e soprattutto era molto distante da Alberto. Differentemente da altre occasioni, marito e moglie si sono quasi ignorati, nessun sguardo complice, nessun bacio, nessun contatto fisico. Probabilmente si è trattato di una semplice casualità, ma potrebbe anche darsi che Charlene non aveva voglia di essere lì col resto della famiglia Grimaldi e magai lo ha fatto pesare alla sua dolce metà.

Charlene di Monaco, sguardo preoccupato

Pur mostrandosi attenta e paziente coi figli, spiegando loro dalla finestra cosa stava accadendo, la Principessa non ha mostrato nessun coinvolgimento per il circo. Anzi sembrava quasi turbata e preoccupata.

Al contrario di sua nipote Beatrice Borromeo, presente all’appuntamento circense coi suoi bambini. La moglie di Pierre Casiraghi indossava un delizioso giacca etnica di Dior, della collezione primavera estate 2019. Sorridente e divertita, ha applaudito agli artisti che si stavano esibendo a Montecarlo.

Infine, Charlene e Alberto, insieme a Jacques e Gabriella, hanno raggiunto anche Stephanie di Monaco, suo figlio Paul Ducruet e Camille Gottlieb, che non si perde nemmeno un evento del Principato. Ma nemmeno per le foto ufficiali, la Principessa si è concessa un sorriso.