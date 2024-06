Charlene di Monaco seduce con la tuta di pizzo. Alberto ha la giacca troppo stretta

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è impegnata in questo periodo con gli eventi legati alle Olimpia 2024. La Principessa è volata da sola, senza suo marito Alberto, a Parigi per una cena di gala dove ha indossato un jumpsuit nero con dettagli in pizzo vedo non vedo, di Elie Saab.

Charlene di Monaco, tuta in pizzo di Elie Saab

Charlene di Monaco sembra aver eletto Elie Saab come suo brand preferito dell’estate 2024. La Principessa ha infatti indossato una magnifica tuta bianca asimmetrica per la cerimonia di chiusura del Monte-Carlo Television Festival. E pochi giorni dopo ha sfoggiato un’altra tuta di gala della stessa maison.

Dunque, Charlene sembra aver abbandonato lo stile minimal di Akris per un’immagine più romantica e femminile, fatta anche di dettagli ad alta seduzione, almeno per quanto riguarda gli outfit di gala.

Eccola quindi arrivare a Parigi da sola, senza suo marito Alberto di Monaco che ha lasciato nel Principato a presenziare ad altri eventi insieme a sua sorella Carolina, per partecipare a una serata omaggio dedicata a Pierre de Coubertin e alla creazione dei Giochi Olimpici moderni che si è tenuta all’Università Sorbona.

Fonte: Getty Images

Per l’occasione la Principessa ha indossato una tuta nera, composta da un top con inserti in pizzo sul décolleté e lungo le maniche e da un paio di pantaloni con piega in mezzo che danno slancio alla figura. Il modello è meno formale di quello bianco, presentato durante la serata di gala della televisione di Monte-Carlo, ma è altrettanto seducente, complice il gioco di trasparenze e il pizzo nero.

Dopo la cerimonia della fiaccola olimpica cui ha partecipato in tuta sportiva, come da protocollo, Charlene lascia tutti senza fiato con un jumpsuit estremamente femminile che non ha bisogno di troppi accessori. La moglie di Alberto riduce anche i gioielli a un paio di orecchini a bottone con brillante. Mentre il caschetto corto e biondo è liscio con riga da un lato.

Alberto resta a casa con Carolina di Monaco

Mentre Charlene è andata a Parigi, Alberto è rimasto a Monaco dove si è fatto accompagnare da sua sorella Carolina ad altri appuntamenti glamour nel Principato. La Principessa ha partecipato con suo fratello alla cena di gala Cœur Central dove si è presentata con un look total white composto da un maxi blazer, camicia in pizzo e pantaloni extra large in raso, borsa Chanel e orecchini pendenti con diamanti, di APM Monaco.

Alberto di Monaco coi gemelli per il falò di mezza estate con la giacca troppo stretta

Ma soprattutto Alberto non ha potuto lasciare il Principato per partecipare a un appuntamento tradizionale di Monaco, il batafoegu, ossia il falò di mezza estate in occasione della festa di San Giovanni. Il Principe e i gemelli Jacques e Gabriella hanno assistito allo spettacolo dei fuochi dal balcone del Palazzo da dove hanno salutato la folla che si è radunata per il rituale e per vedere la processione col santo e le sue pecore, oltre alle danze tradizionali.

Fonte: IPA

Di solito a questo evento partecipa anche Charlene di Monaco, ma quest’anno si è persa il falò perché appunto era richiesta la sua presenza a Parigi.

Così, Alberto si è dovuto occupare da solo dei bambini che per altro sembravano interessati da quanto stava accadendo in piazza, senza però divertirsi particolarmente, tanto che gli unici sorrisi che hanno fatto è quando il papà ha mostrato loro qualcosa sul cellulare. Nemmeno quando hanno salutato dal balcone hanno cambiato la loro espressione seria.

Fonte: IPA

D’altro canto, sia Jacques che Gabriella erano elegantissimi coi loro look neri. Il Principe ereditario indossava un completo giacca e cravatta del tutto simile a quello di Alberto che sfoggiava una camicia bianca, cravatta azzurra e un blazer blu coi bottoni d’oro che però è apparso un po’ troppo stretto intorno al girovita, tanto che il Principe rinuncia a chiudere il secondo bottone. Mentre Gabriella portava un abito nero a girocollo, forse un po’ troppo serio per la sua età, il prossimo dicembre compie 11 anni.