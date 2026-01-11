Kate Middleton, il divieto per il figlio George: la decisione comune con William

IPA Kate Middleton

In un momento di profonda trasformazione, la Kate Middleton continua a dimostrare che la sua forza più grande risiede nella capacità di proteggere ciò che ha di più caro: la sua famiglia. Dopo aver annunciato, quasi un anno fa, che il suo cancro era in remissione, la Principessa ha iniziato a costruire quella che lei stessa definisce la sua “nuova normalità”. Non solo gestendo di fatto un’agenda reale tra impegni e appuntamenti, ma bilanciando il peso della Corona con il desiderio di essere, prima di tutto, una madre presente. Al centro di questo equilibrio delicatissimo c’è il futuro di George, per il quale William e Kate hanno preso decisioni drastiche e condivise.

Kate e William, per George un’educazione diversa da quella impartita da Lady Diana

Con il passaggio alla scuola secondaria ormai alle porte, il destino di George come futuro Sovrano si fa sempre più concreto. Tuttavia, il Principe William e Kate Middleton sono determinati a non ripetere gli errori del passato. Secondo l’esperta reale Jennie Bond, la coppia sta affrontando la crescita del primogenito in modo molto diverso rispetto a quanto fece la Principessa Diana. La Bond ricorda bene quanto il peso del trono gravasse sul giovane William: “Ricordo che Diana mi raccontava di come la prospettiva di diventare Re pesasse pesantemente sulle spalle del giovane William”, le sue parole al Mirror.

Proprio per evitare che George viva la stessa angoscia, Kate ha imposto una sorta di “divieto” non scritto: quello di permettere che il dovere schiacci l’infanzia. Sebbene sia consapevole del suo ruolo, sua madre sta facendo di tutto per mantenere la sua vita “il più normale possibile il più a lungo possibile”. A differenza di William, che è cresciuto in un clima familiare turbolento, George gode della stabilità di un matrimonio felice: “Probabilmente è un po’ più facile per Catherine e William, nel loro matrimonio sicuro e felice, preparare George a ciò che lo attende”, sottolinea l’esperta.

Il futuro di George e il divieto: nessuna fuga come lo zio Harry

Per il giovane Principe, le opzioni sono diverse da quelle di qualsiasi altro coetaneo, e anche in questo caso c’è un divieto ben preciso. Se per la maggior parte degli adolescenti il futuro è un libro bianco, per George la strada è già tracciata. “Le opzioni di George sono estremamente limitate e la strada che lo aspetta è segnata nel cemento”, spiega Jennie Bond. C’è un precedente che Kate e William hanno deciso di escludere categoricamente: la via intrapresa dallo zio Harry.

Per il futuro Re, infatti, non esiste la possibilità di abbandonare i doveri Reali o di trasferirsi in un altro Paese per sfuggire alle responsabilità. Non può esserci una “fuga americana” per chi è destinato al trono. Kate è consapevole che questo destino sia inevitabile, ma il suo lavoro magistrale consiste nel preparare i figli gradualmente: “Penso che Catherine stia facendo un lavoro fantastico. È un equilibrio delicato, ma credo che lei e William siano riusciti a garantire a tutti e tre i bambini un’ottima dose di privacy”. I piccoli sembrano già a loro agio sotto i riflettori, come dimostrato durante l’ultima apparizione a Sandringham, segno che la “nuova normalità” di Kate sta dando i frutti sperati: crescere dei futuri regnanti che non abbiano paura del proprio domani.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!