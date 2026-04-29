Kate Middleton, 15 anni di matrimonio: la battuta infelice di William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton e William festeggiano 15 anni di matrimonio. Infatti, era il 29 aprile 2011 quando pronunciarono il fatidico sì nell’Abbazia di Westminster. Il loro fu il primo, imponente Royal Wedding, dopo quello di Carlo e Diana. Oggi la Principessa e il Principe del Galles sono più uniti che mai. Insieme hanno superato molte difficoltà tra cui il cancro. Ma, nonostante il loro amore non sia in discussione, William ha rilasciato una dichiarazione che poteva essere fraintesa.

Kate middleton, William nei luoghi in cui visse nei primi anni del matrimonio

William si è concesso una tappa sentimentale alla vigilia del suo anniversario di matrimonio con Kate Middleton. Il Principe del Galles si è recato martedì al 28 aprile alla base aerea di Valley della RAF (Royal Air Force) nell’ambito delle celebrazioni per l’85° anniversario. L’erede al trono è il Commodoro Reale Onorario dell’Aeronautica Militare presso la base militare dove ha prestato servizio per tre anni, tra il 2010 e il 2013, come pilota di ricerca e soccorso, ossia proprio nel primo periodo del suo matrimonio.

William ha assistito e ispezionato la parata per l’85° anniversario e ha consegnato il premio Principe di Galles, che viene conferito al miglior istruttore di volo qualificato. Ha inoltre incontrato un gruppo di donne in servizio presso la base, nonché il 202° Squadrone, che si occupa di addestramento in montagna, in ambito marittimo e di ricerca e soccorso.

Dunque, questo luogo ha un significato particolare per William, perché per tre anni ha vissuto con Kate in una casa in affitto vicino alla base RAF di Valley, ad Anglesey, in Galles, sia prima che dopo il loro matrimonio del 2011. Dopo le nozze, si sono persino concessi una “mini-luna di miele” in Galles, prima di partire per una vacanza alle Seychelles nel maggio del 2011.

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Inoltre, essendo Principe e Principessa del Galles, hanno un legame profondo con il paese per il quale nutrono “un profondo affetto”.

Kate Middleton, la battuta infelice di William

Durante la visita alla base militare, William ha conversato con alcuni tirocinanti dichiarando che in quei luoghi ha trascorso un periodo “molto divertente”. “Ho adorato il tempo trascorso qui. È stato molto divertente“, ha detto William. “Il tempo qui passa in fretta, ecco il punto. Ripenserete a questo periodo con affetto”.

Poi però ha aggiunto una battuta ambigua: “Mi manca. Mi manca il lavoro, mi manca il cameratismo“. È evidente che William voleva esaltare il lavoro svolto alla base militare, ma è suonata come il ricordo nostalgico di un momento spensierato rispetto a quello attuale pieno di responsabilità pubbliche e private, come marito e padre. Una battuta insomma che qualcuno ha interpretato come una gaffe.

Kate Middleton e William, i festeggiamenti per l’anniversario

Se quest’anno William ha visitato i luoghi in cui ha vissuti i primi anni di matrimonio, lo scorso anno lui e Kate hanno celebrato il loro anniversario di nozze in Scozia, un altro paese a loro caro. Infatti, è lì che si sono conosciuti e innamorati.

Come da tradizione, ci si aspetta per il 15esimo anniversario un nuovo ritratto di coppia e gli auguri di Carlo e Camilla che però sono impegnati nel viaggio in America.