Letizia di Spagna, la dieta speciale per mantenere la linea senza fatica

Fonte: IPA Letizia di Spagna, Regina in rosso: i look più belli e audaci

Come si tiene in forma Letizia di Spagna? La Reina è sempre mozzafiato, con ogni look: spesso mette anche in risalto i muscoli con scelte di stile super trendy. Ma la domanda, però, è la seguente: qual è la dieta che segue? Sarebbe la dieta Perricone, che è incentrata su un’alimentazione antinfiammatoria.

La dieta di Letizia di Spagna: come si mantiene in forma senza fatica

La Regina Letizia in ogni uscita pubblica riesce a conquistare tutti con la scelta di look azzeccati e una forma fisica smagliante. Qual è il suo segreto? La dieta Perricone, di cui esiste un programma di 28 giorni e uno più a lungo termine. Questo regime alimentare, infatti, aiuta a ottenere una maggiore concentrazione, un aumento generale dell’energia e del benessere fisico. Un programma che si può seguire combinando alimentazione, integratori ed esercizio fisico, come ha spiegato il Dottor Perricone.

In realtà, questo regime alimentare non è solo utile per perdere o mantenere il proprio peso forma, ma farebbe bene anche alla pelle. Ed ecco perché la pelle della Regina Letizia è sempre così distesa: un piccolo trucco di bellezza che proviene proprio dalla sua alimentazione, in quanto un’eventuale infiammazione dell’organismo potrebbe intaccare l’aumento dei radicali liberi, portando all’invecchiamento precoce. Ma, per Letizia, non sarebbe affatto un problema.

Cosa mangia la Regina Letizia

Stando all’Express, la Regina Letizia avrebbe limitato il consumo di zuccheri nella dieta – in particolar modo derivanti dalle bevande zuccherate – così come il consumo di alcool, grassi saturi e carboidrati raffinati. Al bando, dunque, pane, cereali, cibi fritti, pasta, pizza, patate, cereali, snack. Invece, i suoi pasti sarebbero principalmente a base di proteine magre e acidi grassi essenziali, dunque frutta secca, frutta fresca, verdura, salmone selvaggio.

Le braccia toniche di Letizia di Spagna: i suoi segreti di bellezza

Più volte non abbiamo potuto fare a meno di notare i muscoli di Letizia di Spagna, che mette in risalto con scelte strategiche in fatto di look. Nata il 15 settembre 1972, la Regina ha 51 anni, ma per lei – come si suol dire in questi casi – il tempo sembra essersi fermato. La sua routine sportiva non è da meno, e del resto la combo dieta-esercizio fisico è sempre la più suggerita dagli esperti per rimanere in forma.

Stando a quanto svelato da Vogue, l’attività fisica è al centro della sua vita: in particolar modo adorerebbe praticare yoga, che è utile per tonificare e aumentare l’elasticità muscolare. In ogni caso, il fisico della Regina Letizia è dovuto anche alla palestra – la frequenta regolarmente – ed è anche una grande fan dello zumba, che pratica almeno due o tre volte a settimana.

Grazie poi alla dieta Perricone, sulla sua tavola porta solo alimenti drenanti, antinfiammatori e antiossidanti, proprio con lo scopo di mantenere la sua forma fisica e avere una pelle meravigliosa. Impegno, costanza, pazienza: la Regina non si tira mai indietro e adora fare sport. Certo, c’è anche una componente genetica, e la sua bellezza è indiscutibile. Ma non infrangiamo così i nostri sogni: anche noi possiamo mantenerci in super forma con qualche piccolo trucco da copiare alla Reina.