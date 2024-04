Letizia di Spagna strega il Re con l’abito esclusivo e i diamanti del sultano

Letizia di Spagna strega Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi e suo marito Felipe la mette in imbarazzo. Tutta colpa dell'abito-scultura esclusivo

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look del viaggio di Stato nei Paesi Bassi

Letizia di Spagna saluta Amsterdam dando il meglio di sé con un look esclusivo che lascia tutti senza fiato. E se suo marito Felipe non resiste e le cinge la vita con il braccio in un gesto che stupisce pure lei, gettandola nell’imbarazzo. Il Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi è letteralmente rapito da lei mentre la saluta con un baciamano sotto lo sguardo inceneritore di sua moglie Maxima e soprattutto della figlia Amalia che sembra davvero gelosa di suo padre.

Letizia di Spagna ha concluso con Felipe il suo tour di tre giorni nei Paesi Bassi, dove sono stati accolti con grande entusiasmo dalle Loro Maestà Willem-Alexander e Maxima che hanno fatto debuttare la figlia maggiore, la Principessa Amalia, a una visita di Stato con tanto di cena di gala a Palazzo dove la Reina ha completamente sbagliato look.

Letizia di Spagna, l’abito-scultura esclusivo

Anche se, quello di Donna Letizia, è stato solo un momentaneo scivolone di stile visto che ha sfoggiato in questo viaggio outfit favolosi, dall’abito in tweed verde alla mise di contrasto con cappotto fucsia e abito rosso.

Ma Letizia si è superata con il look di congedo. L’occasione è la visita al museo STRAAT di Amsterdam, insieme ai Sovrani di Olanda e alla Principessa Amalia. La Reina omaggia il paese ospitante indossando una favolosa creazione di Mohamed Benchellal, uno stilista olandese originario del Marocco che ha fondato il suo brand nel 2015 ed è fermamente convinto del legame che c’è tra l’alta moda e la scultura. In effetti, l’abito scelto dalla Reina sembra ben rappresentare questo connubio.

Letizia indossa un abito midi blu navy che avvolge letteralmente la sua figura scolpendola, grazie a un drappeggio che gioca come una sciarpa o una mantella, da portare in modo personalizzato, lasciando libero o coprendo il décolleté. Il modello è di un’eleganza estrema, oltre ad essere particolarmente innovativo e perfetto per la silhouette della Regina che sta molto meglio con forme aderenti che con volumi ampi.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, i diamanti del sultano

Letizia completa il look con un paio di slingback blu dal tacco midi, firmate Carolina Herrera, e una clutch coordinata. I capelli sono raccolti con uno chignon spettinato in modo da esaltare gli orecchini, preziosissimi e dalla storia particolare. Infatti, appartengono a sua suocera ma da quando è diventata Regina li prende spesso a prestito. Sono a forma di piuma, composti da diamanti con taglio brillante e baguette. Questi orecchini furono regalati a Donna Sofia nel 1989 dal sultano dell’Oman durante un viaggio di Stato.

Letizia di Spagna seduce Willem-Alexander nell’imbarazzo

Letizia è favolosa con questo outfit e davvero nessuno le resiste. Né suo marito Felipe che si lascia andare a un gesto intimo in pubblico, cingendole la vita durante la foto ufficiale. La Reina, forse imbarazzata, solleva d’istinto il braccio non aspettandosi di essere abbracciata, anche se non perde il sorriso.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, il suo fascino seduce anche Willem-Alexander che si perde ad ammirarla mentre la saluta. Se ne accorge molto bene sua figlia Amalia che incenerisce con lo sguardo il padre. Infondo, anche Re Carlo non è riuscito a resistere a Letizia, ma allora Camilla non era presente.

Comunque, c’è molta confidenza tra le due coppie reali, tanto che salutandosi, si sono scambiati baci affettuosi sulle guance e Felipe e Willem si sono dati il cinque.