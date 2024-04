Letizia di Spagna seduce Amsterdam, gonna impalpabile da 100 euro e spacco vertiginoso

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, i look del viaggio di Stato nei Paesi Bassi

Letizia di Spagna è partita per un viaggio di Stato nei Paesi Bassi insieme a suo marito Felipe che li vede impegnati fino a giovedì 18 aprile alla Corte di Re Willem-Alexander e della Regina Maxima. Naturalmente, questo tour è l’occasione per la Reina di sfoggiare abiti e gioielli da mille e una notte. E già ne ha dato prova nei primi due appuntamenti in agenda. Alla cena di gala si è presentata con una seducente gonna in seta liquida da 100 euro e poi con un completo in tweed dallo spacco vertiginoso.

Letizia di Spagna, viaggio di Stato nei Paesi Bassi

Letizia e Felipe di Spagna sono partiti dunque alla volta di Amsterdam dove sono arrivati martedì 16 aprile, accolti in aeroporto dal corpo diplomatico spagnolo di stanza nella capitale olandese. La Reina ha lasciato Madrid indossando un tailleur pantaloni blu di Hugo Boss, abbinato a slingback di Massimo Dutti. Il tutto impreziosito dai suoi orecchini a spirale di diamanti, creati da Gold & Roses, che valgono 2,785 euro.

Ma come è sua abitudine si è cambiata d’abito in aereo. E quando ha messo piede in Olanda, indossava un look decisamente più elegante e seducente. In effetti, il primo appuntamento delle Loro Maestà era un ricevimento di gala al quale Letizia ha lasciato senza fiato.

Letizia di Spagna seduce con la gonna liquida di Hugo Boss

La Regina ha presenziato indossando un magnifica gonna in seta di raso lucido, molto aderente che la faceva sembra una sirena. La longuette è firmata Hugo Boss e online la si trova a 100 euro. La Reina l’ha indossata con un alta cintura in pelle nera e un top ‘off-shoulder’ con scollo incrociato, effetto spalle nude. Per quanto riguarda gli accessori, Donna Letizia ha optato per una clutch Knot di Bottega Veneta (1.400 euro) e slingback dal tacco midi di Carolina Herrera.

Fonte: Getty Images

Un look decisamente moderno, molto diverso dagli abiti pomposi e un po’ retrò che di solito le nobildonne sono costrette a indossare in queste circostanze formali. Probabilmente, la scelta di stile della Reina è stata dettata anche dalla praticità, visto che non ha avuto praticamente tempo di prepararsi per il gala e ha dovuto cambiarsi direttamente in aereo.

Letizia di Spagna, look su misura con spacco profondo

Mercoledì, 17 aprile, Letizia di Spagna e Felipe hanno partecipato alla cerimonia ufficiale di benvenuto in Piazza Dam, alla presenza di Willem-Alexander e Maxima. Tra l’altro per i Sovrani dei Paesi Bassi, il viaggio di Letizia e Felipe è particolarmente importante, perché presenzierà a molti degli incontri in programma anche la loro figlia, la Principessa Caterina Amalia. Ed è la prima volta che presenzia a un tour di Stato.

Letizia si è superata anche nel primo incontro con la Regina Maxima che si è vestita di rosso in omaggio alla Spagna. La Reina invece ha optato per un look in tweed verde realizzato su misura per lei da Moisés Nieto. Si tratta di un abito molto originale con maniche svasate aperte e corpetto a mantella, mentre la gonna scende dritta fino ai polpacci. Anche se particolarmente formale, il vestito nasconde un dettaglio ad alta seduzione, ossia uno spacco profondo sul retro, mentre il punto vita sottile è esaltato da una cintura verde sottile.

Fonte: Getty Images

Donna Letizia ha indossato un cappellino di circostanza. È molto raro vederla indossarne uno, perché di solito non fa parte del suo stile. Ma in certe occasioni è inevitabile. In effetti, non si tratta di un cappello ma di un copricapo strutturato come un cerchietto cui è applicata una fascia laterale, a forma curva, in paglia beige, decorata con una veletta. L’accessorio è una creazione Balel, lo stesso brand cui Letizia si è affidata per il cappello che ha indossato durante l’incoronazione di Carlo.

Il resto del look si completa con slingback nude, borsa verde e gli orecchini in smeraldo che fanno parre dei gioielli della Corona e valgono una fortuna.