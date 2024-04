Fonte: Getty Chi è la Principessa Caterina Amalia dei Paesi Bassi

Viviamo un’era in cui il futuro dei troni europei si prospetta al femminile. Una delle figure di spicco di questa tendenza è Caterina Amalia di Orange-Nassau, colei che diventerà regina d’Olanda. Nata il 7 dicembre 2003, Caterina Amalia è la figlia maggiore del principe Guglielmo Alessandro e della principessa Máxima Zorreguieta Cerruti, nonché la nipote dell’ex regina Beatrice dei Paesi Bassi. Sin dalla sua nascita, è stata accolta con grande entusiasmo dal popolo olandese.

Caterina Amalia: cosa sappiamo su di lei

La storia di Caterina Amalia è ricca di tradizione e impegno. La sua infanzia è trascorsa tra le mura del palazzo reale, ha ricevuto un’educazione nel Bloemcampschool, una scuola primaria pubblica a Wassenaar, dove ha iniziato a sviluppare le sue passioni e le sue abilità. Si è distinta fin da giovane per la sua dedizione allo studio e per il suo coinvolgimento, dimostrando una versatilità e una determinazione straordinarie. Ha frequentato la Bloemcampschool per sette anni, prima di diplomarsi al Christelijk Gymnasium Sorghvliet de L’Aia nel 2021.

Ma la principessa non si è limitata solo agli studi accademici. Ha anche coltivato interessi artistici e sportivi, dimostrando una passione per la musica, la danza e gli sport come l’hockey e l’equitazione. Il suo impegno nella comunità e il suo desiderio di apprendere si sono manifestati anche attraverso la partecipazione a conferenze Model United Nations, simulando le assemblee dell’ONU, e al consiglio studentesco della sua scuola.

Principessa d’Orange a 10 anni

Il 30 aprile 2013, Caterina Amalia ha visto il suo destino cambiare quando sua nonna, Beatrice d’Olanda, ha abdicato, consentendo a suo padre di salire al trono come re Guglielmo Alessandro. Da quel momento, la principessa è diventata l’erede al trono, assumendo il titolo di principessa d’Orange. A soli dieci anni, è entrata a far parte della futura generazione di regnanti europei, portando avanti una lunga tradizione di regalità femminile nei Paesi Bassi.

Gli impegni istituzionali della principessa Caterina Amalia d’Olanda

La sua transizione verso il ruolo di ereditiera è stata graduale ma costante. Ha ricevuto un seggio nel Consiglio di Stato subito dopo il suo diciottesimo compleanno e ha partecipato al suo primo tour reale ufficiale nei Caraibi Olandesi con i suoi genitori nel 2023. La sua presenza nelle attività reali sono diventate sempre più frequenti, segnando una preparazione attenta e consapevole per il suo futuro ruolo di sovrana, un po’ come è successo per Leonor l’erede al trono di Spagna.

La vita privata e le indiscrezioni sui flirt

Oltre alla sua vita pubblica, la vita privata di Caterina Amalia ha attirato l’attenzione dei media. Si sono diffuse voci su possibili relazioni romantiche, ma nulla è stato confermato ufficialmente. La principessa, continua a gestire con risolutezza la sua crescente fama e le sue responsabilità reali, dimostrando di essere pronta ad affrontare le sfide e le opportunità che il suo futuro regno le riserverà.

Ci sono stati dei rumors recenti, in particolare provenienti dalla rivista Privé, che hanno alimentato voci su una presunta relazione con Boris Tarnovski, principe di Turnovo e nipote di Simeone di Sassonia-Coburgo-Gotha, ex zar di Bulgaria. Le speculazioni sono state in parte alimentate dalle foto della presunta coppia al matrimonio della duchessa di Medinaceli lo scorso ottobre in Andalusia. Nonostante le voci di corte, la principessa Caterina Amalia ha mantenuto un profilo discreto, dedicandosi al suo percorso accademico e ai suoi impegni reali.