La principessa che viene a studiare in Italia: i piani di Ariane

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

Non un prestigioso college di un Paese anglosassone, ma un rinomato collegio italiano: la principessa Ariane d’Olanda è pronta ad iniziare il percorso di studi al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino, in provincia di Triste. Lo ha annunciato la casa reale olandese con un post sui social in cui mostra tutto l’entusiasmo della terzogenita di Maxima per l’inizio della nuova avventura.

L’annuncio della Casa Reale olandese

La principessa Ariane, figlia del Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima, è arrivata in Italia per iniziare l’anno scolastico presso il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, dove conseguirà il Baccalaureato internazionale nei prossimi due anni. Lo ha annunciato sui social la casa reale olandese, mostrando un inedito scatto della giovane reale a Duino, in provincia di Trieste: “Sua Altezza reale Ariane di Olanda continuerà la sua istruzione secondaria dopo l’estate allo United World College Adriatic in Italia. Si trasferirà per conseguire il Baccalaureato Internazionale. Ariane frequenta ora la quarta classe al Christelijk Gymnasium Sorghvliet a Haag” recita la didascalia dello scatto.

Nonostante l’annuncio molto formale, l’immagine è piuttosto semplice, e mostra una sorridente Ariane davanti all’uscio del collegio che la ospiterà per i prossimi due anni. T-shirt bianca e nera, pantaloni chiari e viso acqua e sapone caratterizzano il look della 16enne, pienamente in linea con quelli sfoggiati dalle sue coetanee non di sangue blu. La volontò della Casa reale olandese è comunque quella di rispettare la privacy della giovane reale, così che possa concentrarsi sui suoi studi.

Il collegio di Ariane

Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico fa parte de I Collegi del Mondo Unito (UWC – United World Colleges), una rete internazionale di 18 scuole nel mondo che riunisce studenti per promuovere la pace e la cooperazione internazionale. Dello stesso movimento è parte anche il più conosciuto Collegio del Mondo Unito dall’Atlantico, che si trova in Galles ed è stato frequentato da molti reali europei. Tra gli alunni celebri del collegio britannico ci sono il re Guglielmo Alessandro, la Principessa Elisabetta, erede al trono del Belgio, e le principesse Leonor e Sofia di Spagna.

La struttura italiana scelta da Ariane si trova a Duino, in provincia di Trieste, nella regione del Friuli Venezia Giulia. Fondata dall’educatore tedesco Kurt Hahn nel 1926, la scuola propone un programma di studio biennale per studenti dai 16 ai 19 anni del costo di circa 40.000 sterline. Tra i corsi disponibili, tutti in inglese, ci sono Arti e Culture del mondo e Sistemi Ambientali. L’ammissione al collegio è possibile solo dopo aver superato vari esami a livello nazionale, che sono svolti in forma anonima.

Dopo aver conseguito il baccalaureato internazionale, Ariane avrà la possibilità, come sua sorella Amalia, di iscriversi all’università. Prima, però, l’attendono due anni nel pittoresco campus di Duino, a pochi km dal confine con la Slovenia. Un vero e proprio villaggio, composto da laboratori, mense, biblioteche, residenze e aule in cui le lezioni si affiancheranno ad attività di volontariato e servizi sociali, per meglio immergersi nella spirito della comunità locale e conoscerne a pieno usanze e tradizioni.