Non sappiamo davvero come stia oggi Kate Middleton, ma sappiamo che la principessa continua a essere attenta a quel che succede nel mondo e a mostrare la sua vicinanza a coloro che soffrono. Dopo il video con cui ha annunciato di essere affetta da un tumore, Kate torna a parlare pubblicamente, rilasciando una dichiarazione sui social assieme al marito William.

Kate Middleton, la vicinanza alle vittime di Sidney

Nella giornata di sabato 13 aprile, Kate Middleton si è espressa pubblicamente per la prima volta dopo l’annuncio della malattia. E, anche stavolta, lo ha fatto attraverso un messaggio sui social. Sul profilo X che condivide con il marito William, la principessa del Galles ha espresso il proprio dolore per le vittime dell’attentato di Sidney in Australia.

“Siamo scioccati e rattristati da quello che è successo a Sydney. – si legge nel post della coppia – I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite, compresi i cari delle persone scomparse e gli eroici soccorritori che hanno rischiato la propria vita per salvare gli altri.” Firmato da “W&C”. I reali si riferiscono all’attacco avvenuto in un centro commerciale della città australiana, dove un uomo armato di coltello ha ucciso sei persone, tra cui la giovane mamma di un bambino di nove mesi, anche lui ferito e ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

William prova a tornare alla normalità

Il messaggio di cordoglio rientra tra i doveri del futuro erede al trono di Inghilterra. Da quando anche il padre, il re Carlo, si è ammalato, William si trova infatti con la responsabilità della gestione del regno – affiancato dall’amata matrigna la regina Camilla. E così, nonostante le preoccupazioni per la malattia della moglie, il primogenito del re prova a tornare alla normalità, presenziando agli eventi ufficiali anche in compagnia del piccolo principe George.

William era presente assieme al figlio allo stadio di Birmingham, per assistere alla partita di Conference League che ha visto scontrarsi le squadre dell’Aston Villa (di cui il principe è grande tifoso) e del Lille. In seguito, William è stato anche avvistato in un pub di Norfolk – località in cui si trova la villa di campagna dove Kate sta trascorrendo la sua degenza – in compagnia della suocera Carole Middleton.