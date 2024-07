La Principessa del Galles è tornata in pubblico a Wimbledon e non si farà vedere per molto. Eppure, la sua sicurezza è a rischio

Fonte: IPA Kate Middleton

Il ritorno di Kate Middleton a Wimbledon ha regalato una nuova speranza al mondo. La Principessa si è infatti mostrata sorridente di fronte al pubblico che l’acclamava commosso per premiare il vincitore del Torneo maschile in qualità di patrona dell’All England Club, lasciandosi perfino andare a un piccolo cedimento che ha messo in evidenza la sua grande umanità. E sì, perché se prima della malattia era amata ora è diventata il punto di forza sul quale si gioca il futuro imminente della Monarchia britannica. La sua sicurezza, che fino a questo momento non ha mai scricchiolato, è stata messa in dubbio dalle recenti dichiarazioni della FBI che la mette in stretta relazione con l’attentatore di Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, finito al centro dell’attenzione degli investigatori per alcune foto rivenute sul suo computer.

Perché Kate Middleton era a rischio

Nessun pericolo reale, si intende, ma l’FBI avrebbe ritrovato alcune immagini di Kate Middleton sul computer e sul cellulare di Thomas Matthew Crooks, autore della sparatoria in Pennsylvania dalla quale Donald Trump, nuovamente candidato alle Presidenziali USA, è uscito lievemente ferito. Ed è nel corso delle indagini legate all’attentato che gli agenti federali hanno sequestrato alcuni dei suoi dispositivi elettronici nei quali hanno trovato alcune immagini della Principessa del Galles.

L’FBI, inoltre, aveva mantenuto riservato il nome del Royal finito nel mirino dell’attentatore, ma pare che quello della futura Regina d’Inghilterra sia trapelato nel corso di un concitato briefing telefonico sull’attacco. A rivelarlo è stata l’emittente americana NPR. Kate Middleton non sarebbe però stata la sola a finire tra i bersagli dell’attentatore del tycoon. Tra questi pareva esserci anche il direttore dell’FBI Christopher Wray e il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland. Non solo: in questi dispositivi erano elencate anche le date delle convention e dei dibattiti di Trump e del Presidente uscente Joe Biden.

Non vi sono però tracce di un possibile viaggio nel Regno Unito di Crooks, come riporta NPR: “Hanno informato i membri del Congresso che aveva salvato le immagini del presidente Biden, di Donald Trump, persino di Kate Middleton, la Principessa del Galles. Aveva cercato le date degli eventi in cui Trump teneva discorsi, così come la Democratic National Convention. Dicono di non aver trovato segni di una forte ideologia politica o di connessioni con l’estero”.

Il viaggio dopo Wimbledon

Quel che è certo, è che Kate Middleton non tornerà in pubblico molto presto. La Principessa ha infatti ripreso le cure per combattere il tumore a pieno regime e si esclude la possibilità che possa farsi rivedere dopo Wimbledon. La finale del Torneo di tennis potrebbe addirittura essere l’ultima per quest’estate, mentre pare cosa fatta il viaggio verso Balmoral dove potrebbe trascorrere le vacanze con la famiglia.

Si tratta di una tradizione di lunga data per la Famiglia Reale, che è solita spostarsi qui per trascorrere le ferie estive. È anche la residenza nella quale si è spenta la Regina l’8 settembre 2022 e che non aveva voluto lasciare per tornare a Windsor. Sembra invece che Camilla si sia opposta a una possibile visita di Harry e Meghan, andando perfino contro a Re Carlo. Di certo, i Sussex non saranno a Londra per le vacanze.