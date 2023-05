Auguri per la festa della mamma, le migliori frasi brevi

Fonte: 123rf Frasi brevi per la festa della mamma. Le migliori citazioni e gli aforismi

In Italia, la seconda domenica del mese di maggio, è la giornata dedicata alla festa della mamma, ovvero a celebrare la donna più importante della nostra vita: quella che ci ha messo al mondo. Le mamme, fin dall’antichità, sono figure che rappresentano la vita e il focolare domestico. Sono coloro che insegnano ai figli a crescere e a diventare maturi, li educano e li stimolano in modo che i piccoli trovino la loro strada e seguano le loro inclinazioni prima dell’ingresso nella vita adulta. Per nove mesi, le madri portano in grembo i loro bambini e creano un rapporto di simbiosi e di amore che va oltre l’amore per se stessi. Una mamma è colei che, se ci sono tre pezzi di torta e si è in quattro, dice di non aver voglia di dolce per lasciare la fetta intera al proprio figlio. Ci sono vari tipi di madri nel mondo, ognuna con le sue caratteristiche e il suo stile di vita, ma in generale, tutte amano profondamente i loro bimbi e dedicano la loro esistenza a curarli e farli diventare persone migliori. Il mestiere di “mamma” è un lavoro a tempo pieno che non va mai in ferie o in pensione ed è per questo che in quasi tutto il mondo è stata istituita una giornata per festeggiare le madri. Per chi è alla ricerca di qualche frase che possa accompagnare un regalo oppure semplicemente da usare come dedica, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi per la festa della mamma, dalle più affettuose a quelle per una donna speciale.

10 frasi brevi sulla mamma

Possono bastare anche solo poche e semplici parole per arrivare al cuore della propria mamma o per descrivere quanto lei sia importante nella propria vita. Qui alcune frasi e aforismi brevi sulla mamma.

La Festa della Mamma è la sola festa laica che sia, al tempo stesso, anche spirituale. (Jean Gastaldi)

Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti. (Oriana Fallaci)

Una buona madre vale cento maestri. (Victor Hugo)

Sembra che una madre, anche se cattiva, sia meglio di niente. (Via col Vento)

Per non essere dappertutto nello stesso momento, Dio ha inventato le madri. (Antico Proverbio)

La madre perdona sempre. È stata messa al mondo anche per questo (A. Dumas)

Le braccia di una mamma sono fatte di tenerezze e coccole, e un bambino non può che dormire beato tra loro. (V. Hugo)

Madre è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra (W. M. Thackeray)

La mamma è il mio rock (A. Keys)

Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro. (Principessa Diana)

Frasi per una mamma speciale

La mamma è una donna speciale che cresce, educa e riesce a essere multitasking per stare dietro al suo bambino e farlo diventare un adulto. Qualche aforisma e citazione sulle mamme speciali.

Quando guardi tua madre, stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto.” (Mitch Albom)

Che suo figlio cresca non significa nulla per una madre. Suo figlio è suo figlio. Diventano più grandi, più vecchi, ma per loro continuano a essere i propri bambini. (Toni Morrison)

Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono. (Honore de Balzac).

Una madre non è qualcuno a cui appoggiarsi, ma qualcuno che rende non necessario appoggiarsi. (Dorothy Canfield Fisher)

Tutto ciò che sono e spero di essere lo devo alla richiesta angelica di mia madre. (Abraham Lincoln)

Le madri non ci guidano solo alla pratica, ci guidano verso la grandezza. (Steve Rushin)

Ci sono molte meraviglie nell’universo; ma il capolavoro della creazione è il cuore di una madre. (Bersot)

Le madri sono le uniche che ti diranno tutta la verità, senza fronzoli. (Margaret Dilloway)

Mi chiese se il mio sorriso fosse grande quanto il suo. Forse è altrettanto grande. ma non così bello. (Louisa May Alcott)

Fare la mamma a tempo pieno è uno dei lavori meglio pagati, poiché lo stipendio è l’amore puro. (Mildred B. Vermont)

Quando sei madre, non sei mai sola nei tuoi pensieri. Una madre ci pensa sempre due volte, una per se stessa e una per suo figlio. (Sophia Loren)

Dietro tutte le storie c’è sempre la storia di una madre. Perché è dalla loro storia che inizia la tua. (Mitch Albom)

Mai nella vita troverai una tenerezza migliore, più profonda, più altruista o vera di quella di tua madre. (Honoré de Balzac)

Descrivere mia madre sarebbe scrivere di un uragano nella sua perfetta potenza. O i colori che salgono e scendono da un arcobaleno. (Maya Angelou)

L’amore di una madre è il carburante che permette a un essere umano normale di fare l’impossibile. (Marion C. Garretty)

Frasi per la festa della mamma sui fiori

Se alla mamma si regaleranno dei fiori o semplicemente se si cerca una metafora per descrivere la bellezza e la delicatezza di una madre, di seguito una serie di frasi e citazioni per la festa della mamma sui fiori.

Vivere non è abbastanza…bisogna avere il sole, la libertà e un piccolo fiore. (Hans Christian Andersen)

Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli. Ma quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni. (Buddha)

Riusciamo a immaginare che cosa sarebbe l’umanità se non avesse conosciuto i fiori? (Maurice Maeterlinck)

Un giardino per camminare e l’immensità per sognare – cos’altro si potrebbe chiedere? I fiori ai suoi piedi e sopra le stelle. (Victor Hugo)

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti. (Walt Disney)

Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose che non hanno un inizio o una fine. (Paul Claudel)

Bisogna saper essere vicini anche ai fiori, all’erba, alle farfalle come un bambino che non li supera di molto in altezza. (Friedrich Nietzsche)

E venne il giorno in cui il rischio di rimanere chiuso in un bocciolo divenne più doloroso del rischio di sbocciare. (Anaïs Nin)

Dove crescono i fiori più belli e selvaggi, lo spirito dell’uomo si alimenta e crescono i poeti. (Henry David Thoreau)

Una delle cose più affascinanti nei fiori è il loro meraviglioso riserbo. (Henry David Thoreau)

Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora stanco dei colori. (Fabrizio Caramagna)

I fiori hanno un’ influenza misteriosa e sottile sui sentimenti, analogamente a certe melodie musicali. Rilassano la tensione della mente. Dissolvono in un attimo la sua rigidità. (Henry W. Beecher)

Ha lanciato la sua fragranza e il suo splendore su di me. Non avrei mai dovuto scappare da lei… avrei dovuto indovinare tutto l’affetto che si nascondeva dietro i suoi poveri piccoli stratagemmi. I fiori sono così incoerenti! Ma ero troppo giovane per sapere come amarla. (Antoine de Saint-Exupéry)

Frasi per la festa della mamma tratte da canzoni

Ovviamente la musica non ha tralasciato di mettere al centro di alcuni brani l’importanza figura della mamma. Numerosi artisti hanno dedicato testi dolcissimi alla propria madre. Da Gianni Morandi a Laura Pausini, qualche frase e aforisma per la festa della mamma tratti da canzoni.

Niente di nuovo man tranne l’affitto per me/e non è per caso che vengo in ginocchio da te/ madre dolcissima carezzami la testa/ che vado nel vento, vago però! (Madre dolcissima, Zucchero)

Mamma ho sognato che bussavi alla mia porta/E un po’ smarrita ti toglievi i tuoi occhiali/Ma per vedermi meglio e per la prima volta/Sentivo che sentivi che non siamo uguali. (Mi dispiace, Laura Pausini)

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, devo dirti qualche cosa, che riguarda noi due. (Fatti mandare dalla mamma, Gianni Morandi)

Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po’ lunga/così elegantemente anni ’50. (Viva la Mamma, Edoardo Bennato)

Dai mamma dai/ questa sera lasciamo qua/ i tuoi problemi e quei discorsi/sulle rughe e sull’età. (Portami a Ballare, Luca Barbarossa)

Mamma son tanto felice/perché ritorno da te/La mia canzone ti dice/che è il più bel giorno per me. (Mamma, Claudio Villa)

Non sapevo ancora che/quella mamma era per me/tutto quel che al mondo c’è/ e in un attimo imparai/Mamma tutto è lei .(Mamma tutto, Iva Zanicchi)

Oltre a essere tuo figlio, la cosa più bella è che ti assomiglio,/non so come lo sai fare, tu mi sai consigliare per distinguere il bene dal male/e ogni tuo bacio è il piu dolce dei frutti che abbia mai assaggiato. (Amor de mi vida, Sottotono)

Mammà…’o tesoro chiù bello/ca ‘a vita m’ha dato si ‘ttu/Mammà… tu si comm”a na stella/ ca brilla e nun luce maie cchiù. (Dedicato a mamma, Nino D’Angelo)

You were my strength when I was weak. You were my voice when I could not speak. You were my eyes when I could not see. You saw the best there was in me/Sei stata la mia forza nei momenti di debolezza, sei stata la mia voce quando non riuscivo a parlare, sei stata i miei occhi quando non riuscivo a vedere, hai visto il meglio dentro di me. (Because you loved me, Celine Dion)

Guardo mia madre a quei tempi e rivedo il mio stesso sorriso. E pensare a quante volte l’ho sentita lontana. E pensare a quante volte… Le avrei voluto parlare di me. (In bianco e nero, Carmen Consoli)

Mamma tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella, sei solo tu che dai calore e tanto amore regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore. (La più bella, Anna Tatangelo)

Mama, I love you, mama, I care mama, I love you, mama, my friend, my friend. (Mama, Spice Girls)

Mama, I love you, mama, I care mama, I love you, mama, my friend, my friend. (Mama, Spice Girls) Yes, I’ve been brokenhearted. Blue since the day we parted. Why, why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, my, I could never let you go/Sì, ho il cuore spezzato. Triste dal giorno in cui ci siamo separati. Perché, perché ti ho lasciato andare? Mamma mia, ora lo so. Mio, mio, non avrei mai dovuto lasciarti andare. (Mamma mia, Abba)

Frasi per la festa della mamma che non c’è più

Per chi ha perso la propria madre e vuole ricordarla ed esprimere tutto il suo amore per lei, una serie di citazioni e aforismi toccanti e pieni di riconoscenza per la mamma che non c’è più.

Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi (Anna Jarvis)

Una madre è colei che può prendere il posto di tutti gli altri, ma il cui posto nessun altro può prendere. (Gaspard Mermillod)

Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta. (Agostino d’Ippona)

“Mamma”, la parola più bella sulle labbra dell’umanità. (Khalil Gibran)

Se ami qualcuno non lo perderai mai del tutto. (Ernest Hemingway)

C’è una gran quantità di cose belle, che Dio ci può concedere due volte; ma la mamma è cosa tanto grande, che ce la dà una volta sola. (Harriet Beecher Stowe)

Coloro che amiamo e perdiamo sono sempre collegati da corde del cuore all’infinito. (Terri Guillemets)

Frasi per la festa della mamma divertenti

I più burloni o chi vuole strappare un sorriso alla propria madre, possono lasciarsi ispirare dai pensieri più ironici e sarcastici che il mondo della letteratura ha dedicato all’immagine della genitrice. Di seguito, una selezioni di frasi e aforismi divertenti per la festa della mamma.