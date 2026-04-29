La festa della mamma è sempre più vicina e per non farti trovare impreparata è già il momento di scegliere il regalo che rispecchi in pieno i suoi gusti e il tuo budget

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Per la festa della mamma ci sono tantissime idee regalo per ogni budget

Le mamme hanno sempre tantissimi interessi, ma non si sa perché ogni volta che dobbiamo farle un regalo non sappiamo mai cosa scegliere. Ogni occasione è buona per dimostrarle il nostro affetto, ma ci sono dei momenti in cui farle un dono diventa ancora più importante. La festa della mamma infatti è un giorno dedicato interamente a lei che può essere coronato con un bel regalo che la faccia felice e che rispecchi i suoi interessi.

Se anche quest’anno hai preso carta e penna per compilare la lista dei suoi desideri, ma ancora non ha buttato giù nessuna idea se non quelle classiche e banali, è il momento di dare il meglio di te. Dato che non è semplice stupire una persona che ci conosce benissimo, siamo qui per darti qualche suggerimento che secondo noi la lasceranno senza parole e che non vedrà l’ora di usare con orgoglio. Soprattutto pensiamo che non è necessario spendere cifre esagerate, ci sono tantissimi regali che uniscono utilità, stile e ironia a un prezzo ridotto.

I regali per la festa della mamma a meno di 50 euro

Per una mamma che ama il mondo beauty non c’è prodotto o formula che non conosca a memoria, tanto da essere informata sempre sulle ultime novità. Riuscire a stupirla quindi con un regalo beauty sembra difficile, ma non impossibile. Puoi provare con sieri illuminanti, fino ai trattamenti che si concentrano su determinate zone del viso, ma non si aspetterà mai di ricevere un accessorio per prendersi cura dei capelli. Sì, perché nel vasto mondo del beauty anche i capelli hanno un ruolo importante a cominciare proprio dalla piega. Messi da parte asciugacapelli e piastre, il vero must è la spazzola asciugacapelli che con un solo gesto asciuga e crea uno styling voluminoso. Una volta provato diventerai il suo figlio preferito.

Offerta Revlon Spazzola asciugacapelli

Altra grande passione delle mamme è il giardinaggio. Anche in questo caso puoi unire un’idea originale con un prezzo mini. Piante e fiori, infatti sono regali scontati che possono essere sostituiti da un’orchidea realizzata con i mattoncini Lego. Un’idea divertente che puoi costruire insieme a lei e che è a prova anche delle mamme senza il pollice verde.

Regali tech a meno di 40 euro

Ha assistenti digitali in casa e ride ai meme che le mandi? Allora tua madre ha un animo tech e per la festa della mamma è ora di pensare a qualche regalo di questo genere, ma non ti preoccupare non dovrai spendere una fortuna. Ci sono alternative che mettono in pratica la sua passione per la tecnologia e il design come ad esempio il diffusore per aromi. Esistono tantissimi modelli che si basano su ultrasuoni con uno stile accattivante che si adatta in ogni ambiente e diffonde piacevoli fragranze in casa.

Millefiori Diffusore a Ultrasuoni

Anche se è appassionata di tecnologia è distratta e perde sistematicamente chiavi e telefonino? Puoi regalarle un AirTag che le permetterà di trovare l’oggetto smarrito in pochi minuti e con spiegazioni dettagliate.

Offerta Apple AirTag

Prendersi cura della salute di tua madre passa anche attraverso doni pensati per il suo benessere come lo sterilizzatore per smartphone e oggetti come orologi, bracciali, chiavi. Grazie ai raggi UV avrà i device e gli oggetti preferiti privi di batteri e di sicuro non vedrà l’ora di provare il suo nuovo apparecchio tech da cui non riuscirà più a stare lontana.

SeiWei Scatola disinfettante UV

I regali per la festa della mamma originali a meno di 30 euro

Pensi che non ci siano regali per la festa della mamma a meno di 30 euro belli, divertenti e utili? Beh abbiamo inserito nella nostra gift list ben quattro esempi che accontenteranno ogni mamma, anche la più esigente.

Se tra le opzioni precedenti non hai trovato il regalo giusto perché non coincideva con il tuo budget, il compromesso per una mamma tech e un investimento mini è il supporto per smartphone pensato per le auto. Ci sono numerose versioni, ma ti consigliamo di preferire quella magnetica e che ruota di 360° così da permettere a tua madre di posizionarlo e toglierlo con un solo gesto e rimanere sempre concentrata sulla guida.

Offerta Lamicall Porta cellulare auto calamita

Tra i regali per le più sportive abbigliamento e smartwatch sono senza dubbio gettonati, ma se vuoi puntare sull’originalità allora che ne dici della corda per saltare smart? Perfetta da collegare allo smartphone può avere sotto controllo tutti i dati dell’allenamento comprese le calorie consumate senza dimenticare che potrà cimentarsi con una nuova attività.

Offerta RENPHO Corda per saltare Smart

Le appassionate di lettura, invece oltre ai libri cartacei di sicuro avranno anche un ebook: per stupirla allora non c’è bisogno di regalare un nuovo libro, ma un accessorio semplice oltre che funzionale. La custodia per ereader con cerniera terrà il dispositivo protetto e al sicuro e le permetterà di portarlo dove vuole senza tralasciare lo stile perché è caratterizzato da un design unico, per non parlare delle stampe delicate.

Offerta Dadanism Custodia Margherite per ebook

Che siano sportive o appassionate di lettura e cucina, la cosa certa è che le mamme sono spesso stressate e per concedere una coccola, una giornata in una spa è il regalo ideale. Se il tuo budget però non te lo permette puoi regalarle un massaggiatore per collo e spalle, farai lo stesso un figurone. Potrà usarlo ogni volta che vorrà e si sentirà immediatamente meglio.

Offerta Spinegear Macchina per massaggio cervicale

I regali divertenti a meno di 20 euro

Nel caso in cui hai un budget davvero mini allora è il caso di puntare tutto su un regalo per la festa della mamma personalizzato e divertente che le dimostri come la conosci veramente. Una soluzione perfetta è una cornice musicale in cui inserire la sua canzone preferita e una foto di voi due insieme. Un regalo semplice, ma che sottolinea il vostro legame indissolubile.

Generic Targa musicale personalizzata

Un’alternativa alla cornice è il portachiavi con dedica e se vuoi renderlo anche funzionale, donale quello con specchietto così potrà ritoccare il trucco e pensare a te.

LmashRbaiw Specchio portachiavi

Infine se tua madre è appassionata di tisane e tè, puoi regalarle una tazza, ma per far sì che sia meno scontata opta per quella personalizzata con disegni accattivanti e scritte ironiche che di sicuro le strapperanno un sorriso.

Generico Tazza regalo ironica e divertente

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui