Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Festa della mamma

La Festa della Mamma è senza dubbio una delle celebrazioni più attese dell’anno. Un momento in cui riscoprire la bellezza e l’importanza di una figura fondamentale a tutte le età, centrale nella crescita dei bambini, ma importantissima anche per gli adulti.

Quando è la Festa della Mamma 2026?

Quest’anno la Festa della Mamma si celebra il 10 maggio. Come ben sappiamo Maggio è da sempre il mese dedicato alle mamme, ma la festività in particolare viene celebrata in giorni differenti ogni anno. Per la precisione la seconda domenica di maggio, in questo modo le date variano spesso. Nel 2027, ad esempio, la Festa della Mamma sarà il 9 maggio, mentre nel 2028 domenica 14 maggio.

Inizialmente la festa cadeva sempre l’8 maggio, solo in seguito si decise di fissarla alla seconda domenica di maggio. In Italia venne festeggiata per la prima volta nel 1952 a Brescia, presso la Scuola Civica Angela Contini. All’epoca la direttrice Emma Lubian Missiaia decise, con il supporto del Comune, di organizzare la primissima festa della mamma, dando il via ad una tradizione.

Nella maggior parte degli Stati Europei, in Giappone, in Australia e negli Stati Uniti la Festa della Mamma viene celebrata la seconda domenica di maggio, proprio come in Italia. In Portogallo, Ungheria e Spagna la data scelta è invece la prima domenica di maggio. Nei Paesi Balcani, le celebrazioni sono fissate per l’8 marzo, mentre nei paesi arabi si festeggia il giorno dell’equinozio di primavera.

Le origini della Festa della Mamma

La Festa della Mamma è una festività antichissima. Ha infatti origini che risalgono addirittura all’Antica Grecia quando venivano organizzate delle grandi feste floreali per onorare Rea, la dea considerata come la madre di tutte le divinità.

Gli Antichi Romani invece istituirono i Matronalia, delle feste celebrate all’inizio della primavera che avevano come scopo quello di onorare la rinascita della natura, ma soprattutto le madri e la fertilità. La festa, considerata pagana, venne poi abolita dalla religione cristiana.

La Festa della mamma sarebbe poi riemersa in Inghilterra con il nome di Mothering Sunday. La celebrazione avveniva la quarta domenica di Quaresima e aveva come scopo quello di consentire alla servitù di riunirsi con le famiglie e passare del tempo insieme.

La festività come la conosciamo oggi invece è nata tra gli anni Sessanta e Settanta negli Stati Uniti per volere di Anna Marie Jarvis, attivista e pacifista. Il 12 maggio 1907, Anne organizzò infatti una “riunione commemorativa della festa della mamma”, dedicando questo evento pubblico alla madre defunta e a tutte le madri che sino a quel momento non avevano ricevuto ancora riconoscimenti e diritti per il loro ruolo fondamentale nella società.

Da quel momento Anne iniziò una battaglia per chiedere l’istituzione di una giornata ufficiale con lo scopo di ringraziare le madri per il loro lavoro. Nel 1914, dopo anni di sforzi, finalmente la seconda domenica di maggio negli USA venne dichiarata festa.

Nel 1917 questa nuova tradizione arrivò anche in Svizzera e nel 1923 la Festa della Mamma venne celebrata per la prima volta anche in Germania. Un anno dopo sarebbe arrivata in Austria, diffondendosi in tutto il mondo.