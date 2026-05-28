Festa della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tv

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IPA Sergio Mattarella

La Rai celebra gli ottant’anni della Repubblica e il 2 giugno, per l’occasione, rivoluziona i palinsesti, modificandoli con una programmazione tutta nuova, da mattina a sera.

La programmazione Rai per il 1 giugno

A partire dal 1 giugno, sino al 2 giugno nelle piazze italiane verrà celebrata la Festa della Repubblica. Una ricorrenza ancora più sentita quest’anno in cui la Repubblica celebra i suoi ottant’anni. Una festa che coinvolgerà anche la Rai che ha scelto di utilizzare il loro realizzato per l’occasione dalla Presidenza della Repubblica.

“Ci saranno alcune novità rispetto alla tradizione”, ha svelato Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del presidente Sergio Mattarella. Tanti gli eventi previsti, ma anche una copertura straordinaria della festività da parte della tv pubblica.

Si parte il 1 giugno alle 9.30 quando nei giardini del Quirinale ci sarà un incontro fra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alcune categorie fragili. Alle 12.00 andrà invece in scena il concerto della Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, guidata da Massimo Nunzi. Infine alle 15.00 ci sarà il cambio di guardia.

In occasione della Festa della Repubblica, la Rai trasmetterà in diretta, alle 17.50, il concerto dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, in scena nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale.

“È un’occasione straordinaria per confermare il ruolo del servizio pubblico come testimone della storia della nostra nazione – ha spiegato all’Ansa, l’Ad Rai Giampaolo Rossi -. La Rai in questi anni è stata più istituzione che broadcaster e per la ricorrenza attiveremo un palinsesto straordinario e multipiattaforma con l’obiettivo di rinsaldare il legame tra la tv pubblica e l’Italia”.

La programmazione Rai per il 2 giugno: dove vedere la parata

I festeggiamenti però entreranno nel vivo il 2 giugno quando verrà realizzata la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento verrà seguito dal Tg1 e da Rai Quirinale dalle 9.10 alle 12.00. Alle 18.50 su Rai 1 andrà in scena Un caffè con il Presidente. La Repubblica che verrà: nel programma dieci under 35 incontreranno Sergio Mattarella al Quirinale per parlare di passato e futuro.

Alle 21.20 su Rai Uno verrà trasmesso I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum, celebrazione in diretta da Piazza del Quirinale, con presenti le più alte cariche dello Stato e diverse personalità del mondo della cultura, dell’arte e dello sport. Fra gli ospiti più attesi Gianni Morandi, Annalisa, Roberto Bolle, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Insinna, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich.

L’evento è stato realizzato con il contributo di Siae. “Questo progetto è il coronamento di un percorso iniziato insieme alla Rai anni fa – ha svelato il presidente Salvatore Nastasi -. Il filo conduttore sono gli artisti italiani che ci riempiono di orgoglio”.

Non solo Rai Uno, anche sulle altre reti verrà celebrata la Festa della Repubblica. Alle 13.20 andrà in onda Passato e Presente, alle 15.25 La biblioteca dei sentimenti, Speciale 2 giugno, mentre alle 16.15 i telespettatori potranno seguire L’Italia è Repubblica, speciale realizzato da Rai Parlamento con materiali d’epoca e testimonianze.

RaiNews24 invece realizzerà uno speciale dedicato alla diretta della parata dai Fori Imperiali. Infine Rai Radio1 e i Gr seguiranno l’anniversario con diversi appuntamenti e servizi.