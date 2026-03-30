Settimana Santa, come cambia il palinsesto tv Rai e Mediaset

Nella settimana pasquale la tv cambia ritmo: eventi religiosi, stop temporanei e prime serate speciali. I palinsesti Rai e Mediaset

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IPA Stefano De Martino, stop nella settimana di Pasqua

La Settimana Santa, che precede e include la domenica di Pasqua, è da sempre un momento particolare anche per la televisione. Non solo per il valore religioso della ricorrenza, ma anche perché segna un cambio di ritmo nelle abitudini di chi guarda la tv: più tempo in casa, più occasioni per stare insieme e, di conseguenza, una programmazione che si adatta.

Come ogni anno, anche i palinsesti Rai e Mediaset si rimodellano attorno alla festività. Tra variazioni, appuntamenti speciali e programmi a tema, l’offerta si arricchisce per intercettare pubblici diversi.

Allo stesso tempo, alcune trasmissioni si fermano o cambiano collocazione. Ecco quindi come cambiano, nel dettaglio, i palinsesti Rai e Mediaset durante la Settimana Santa.

Settimana Santa 2026, i palinsesti Rai

Per quanto riguarda la programmazione Rai, la Settimana Santa porta con sé alcuni cambiamenti, tra variazioni tecniche e appuntamenti più legati al clima della festività.

Martedì 31 marzo si ferma Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. In questo caso lo stop non è legato alla Pasqua, ma alla messa in onda della partita della Nazionale italiana contro la Bosnia, che prende il posto dell’access prime time.

Il vero cambio arriva però nel giorno del Venerdì Santo, quando la programmazione si adatta alla tradizione religiosa. Alle 20:30 va in onda su Rai 1 lo speciale di Porta a Porta intitolato La passione di Crans: un appuntamento con Bruno Vespa dedicato alla tragedia di Crans-Montana che mette al centro la sofferenza dei ragazzi coinvolti, il dolore per chi non ce l’ha fatta e le vite profondamente segnate di chi è sopravvissuto.

Subito dopo, alle 21, lo spazio dell’access prime time e della prima serata viene occupato dalla diretta dal Colosseo del Rito della Via Crucis, presieduto da Papa Leone XIV. Un appuntamento tra i più seguiti della Settimana Santa, che sostituisce la programmazione abituale accompagnando il pubblico in uno dei momenti più simbolici delle celebrazioni pasquali.

Come di consueto, domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, Rai 1 trasmette da Piazza San Pietro la Santa Messa di Pasqua, presieduta da Papa Leone XIV, seguita dalla tradizionale Benedizione Urbi et Orbi.

Mediaset, la programmazione per Pasqua 2026

Anche Mediaset rimodella la propria offerta per la Settimana Santa, puntando soprattutto su grandi eventi di prima serata pensati per il pubblico delle feste.

Per Pasqua e Pasquetta, Canale 5 propone una doppia serata evento con Le Donne della Bibbia, miniserie in prima visione assoluta in onda domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 in prima serata.

Al centro del racconto c’è il Libro della Genesi riletto attraverso uno sguardo diverso dal solito: quello di tre generazioni di donne unite dalla fede, ma anche messe alla prova da scelte difficili, perdite e destini complessi. Una narrazione che prova a restituire una prospettiva più intima e umana delle origini della tradizione biblica.

Domenica 5 aprile, invece, su Italia 1, spazio alla comicità con Anche meno, lo spettacolo di Max Angioni registrato dal Teatro Arcimboldi di Milano. Dopo il successo televisivo e teatrale degli ultimi anni, il comico porta in scena il suo stile diretto e ironico, fatto di osservazioni quotidiane, relazioni, ansie generazionali e piccoli paradossi della vita di tutti i giorni. Una proposta diversa rispetto alle altre offerte della serata, ideale per chi cerca un’alternativa più leggera e contemporanea nella giornata di Pasqua.