Diodato, la rivelazione su Levante dopo la vittoria a Sanremo

Chi è Levante: vita, amori, carriera

I risvolti del Festival di Sanremo 2020 sono davvero imprevedibili: la gara canora più importante d’Italia ha degli strascichi lunghissimi e tocca anche le vite private dei partecipanti, come sta succedendo con il vincitore Diodato e la sua ex fidanzata (e big in gara) Levante.

Infatti, si è parlato tantissimo del brano Fai Rumore. E non solo perché ha consentito a Diodato di trionfare, ma anche perché in tantissimi hanno pensato che fosse dedicato alla ex compagna, rimasta al suo fianco dal 2017 al 2019.

Così, i rumors si sono rincorsi e sono aumentati dopo la dedica che Levante gli ha fatto su Instagram. Dunque, è arrivato il momento della domanda tanto attesa: Fai Rumore è o non è per Levante?

Stando a quanto dichiarato dal cantante al quotidiano La Nazione, no. Pare infatti che nell’album che uscirà proprio per il giorno di San Valentino, Diodato abbia incluso un altro brano dedicato alla bella Levante, che ha per altro un titolo decisamente più significativo: Quello che mi manca di te.

Ha inoltre esplicitato che Fai Rumore, invece, parla più di come lui vive le cose. Il brano che ha vinto Sanremo sarebbe un mix di eventi pescati dal suo vissuto, radicati nella sua intimità, che lo hanno segnato.

Questa smentita, però, non sembra soddisfare i fan della coppia. L’affermazione Diodato appare infatti ambigua dopo la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2020. Proprio qui, infatti, un’incalzante Mara Venier aveva intervistato Diodato di fronte ai giornalisti che avevano fatto da giurati in Sala Stampa nel corso della manifestazione canora. E gli aveva chiesto:

Questo brano è bellissimo, per caso è dedicato a qualcuno? Magari a un’ex morosa bella, bruna, simpatica, sexy, che canta bene, che ha fatto Sanremo con te?

Visibilmente imbarazzato, prima di sviare il discorso il vincitore di Sanremo aveva detto “Sì, anche”. La sua reazione, per altro, si è accordata a quella della stessa Levante, che aveva atteso la proclamazione del vincitore in un ristorante insieme a Coez. Proprio quest’ultimo, mentre faceva una diretta, le ha detto “Questa l’ha dedicata a te, eh!”, cosa che ha fatto fuggire la cantante a gambe levate.

Insomma, forse non si verrà mai davvero a capo del mistero dietro Fai Rumore, ma di certo c’è qualcosa che non si può negare: tra note, canzoni e imbarazzi, il legame tra Levante e Diodato è sulla bocca di tutti. E nonostante questo, riesce ancora a essere tenerissimo.