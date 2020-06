Commissario Montalbano, Luca Zingaretti festeggia 8 anni di matrimonio con Luisa Ranieri

editato in: da

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Genitori di due bimbe – Emma, nata nel 2011, e Bianca, venuto al mondo nel 2015 – hanno recentemente festeggiato il loro anniversario.

due attori, che dopo tanti anni assieme hanno lavorato per la prima volta fianco a fianco solo poco tempo fa, il 23 giugno 2012 si sono infatti uniti in matrimonio nello splendido scenario del Castello di Donnafugata, uno dei più affascinanti manieri della Sicilia.

Per ricordare il loro giorno speciale, l’interprete del Commissario più famoso e amato della televisione italiana ha condiviso uno scatto delle nozze su Instagram. Nella foto si vedono lui e la Ranieri con indosso gli abiti della cerimonia e, ovviamente, con i volti illuminati dai sorrisi.

“Happiness only real when shared”: queste le parole scelte dall’attore romano, che spegnerà 59 candeline il prossimo 11 novembre, per accompagnare una delle tante immagini delle sue nozze con la collega napoletana, una delle interpreti più raffinate e versatili del mondo della recitazione in Italia.

Il post di Zingaretti è stato accolto con numerosi like e commenti. Alcuni degli apprezzamenti in questione sono arrivati da Vip (p.e. le attrici Greta Scarano e Cristiana Capotondi). Hanno commentato anche tantissimi fan, desiderosi di far sentire al celebre attore la propria vicinanza in una giornata speciale.

Anche la Ranieri ha dedicato un pensiero all’uomo della sua vita. L’attrice partenopea, reduce dal successo de La Vita Promessa, ha però scelto di ricordare, con una romanticissima foto che li vede protagonisti condivisa attraverso le Stories di Instagram, i sedici anni di fidanzamento (la coppia ha iniziato a frequentarsi dopo la fine del matrimonio di lui con la giornalista Margherita D’Amico).

Non c’è che dire: i due attori hanno omaggiato al meglio il sentimento che li lega da tanti anni, un rapporto che, come sopra ricordato, ha portato alla nascita di due bimbe. Le piccole di casa Zingaretti hanno incantato il web lo scorso anno quando, assieme ai genitori, si sono esibite in macchina in una coreografia improvvisata sulle note del brano Rolls Royce, il primo successo sanremese di Achille Lauro.