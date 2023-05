Frasi sull’ignoranza: citazioni e aforismi famosi, in latino e di Socrate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Le frasi sull’ignoranza raccontano un concetto molto conosciuto, ma spesso poco esplorato. Il termine ignoranza infatti arriva dal latino “ignorantia” che significa mancanza di conoscenza. Questa tendenza può cambiare in base alle persone. Può essere un difetto quando chi è ignorate non ammette di non sapere qualcosa, ma si dimostra arrogante e presuntuoso, sfociando nella maleducazione. Se invece si riconosce di essere carenti in qualcosa, con umiltà, si possono colmare le lacune, informandosi e migliorando le proprie conoscenze riguardo un particolare tema.

DiLei ha selezionato le frasi sull’ignoranza più belle e significative, per riflettere e far riflettere.

Frasi sull’ignoranza e la maleducazione

L’ignoranza è considerata una fra i peggiori mali dell’umanità e della nostra società. Può infatti portare non solo ad una mancanza di conoscenza, ma anche alla maleducazione, a varie cattiverie, alla presunzione e alla tracotanza. Imparare a riconoscere questi atteggiamenti e contrastarli è fondamentale. A volte tutto ciò si può fare semplicemente con frasi che parlano dell’ignoranza e della maleducazione, per colpire davvero nel segno.

Nulla al mondo è più pericoloso di un’ignoranza sincera e una stupidità coscienziosa. (Martin Luther King)

L’elemento più violento nella nostra società è l’ignoranza. (Emma Goldman)

L’ignoranza è la madre di tutti i crimini. Un crimine è, prima di ogni altra cosa una mancanza di ragionamento.

(Honoré de Balzac)

Viviamo in una società dove nessuna legge proibisce di guadagnare denaro diffondendo ignoranza o, in qualche caso, stupidità. (Tom Hanks)

L’ignoranza è madre di molti traviamenti. (San Carlo Borromeo)

Il sapere è quella parte della nostra ignoranza che abbiamo ordinata e classificata. (Ambrose Bierce)

Non c’è niente di più terribile di un’ignoranza in azione. (Johann Wolfgang Goethe)

È sempre dall’ignoranza che nasce l’incomprensione tra il suddito e il potente. (Cardinal Rivarola)

La nostra sta rischiando di diventare la società più informata che mai sia morta di ignoranza. (Rubén Blades)

Di tutte le bestie selvagge, l’ignoranza è la più difficile da trattare. (Platone)

L’unico pericolo sociale è l’ignoranza. (Victor Hugo)

La vera scienza ci insegna a dubitare e, nell’ignoranza, ad astenerci. (Claude Bernard)

Il pregiudizio è figlio dell’ignoranza. (William Hazlit)

Si può nuotare tutto il giorno nel mare della conoscenza e ancora uscirne completamente asciutti. La maggior parte delle persone lo fanno. (Norman Juster)

Diffida della falsa conoscenza, è molto peggiore dell’ignoranza. (George Bernard Shaw)

In nulla crediamo così fermamente quanto in ciò che meno conosciamo. (Michel De Montaigne)

Ogni sofferenza è causata dall’ignoranza. Le persone infliggono dolore agli altri nel perseguimento egoistico della propria felicità o soddisfazione. (Dalai Lama)

La nostra conoscenza può essere solo finita, mentre la nostra ignoranza deve essere necessariamente infinita. (Karl Popper)

La morte della conoscenza non è l’ignoranza, ma l’ignoranza dell’ignoranza. (Alfred North Whitehead)

L’ignoranza è madre dell’arroganza. (Proverbio)

Più piccola è la mente più grande è la presunzione. (Esopo)

Il sapere e la ragione parlano, il torto e l’ignoranza urlano. (Arturo Graf)

La stupidità ha un certo fascino, l’ignoranza no. (Frank Zappa)

L’ignoranza genera più fiducia della conoscenza. (Charles Darwin)

Il mondo si troverà sempre nel disordine e nell’ignoranza, dal momento che i dotti non ne costituiscono tutt’al più che la centesima parte. (Giacomo Casanova)

La ricetta per una perenne ignoranza: essere soddisfatti delle proprie opinioni e contenti del proprio sapere. (Elbert Hubbard)

La cosa che noi ignoriamo più di tutte l’altre è la nostra stessa ignoranza. (Arturo Graf)

Esistono soltanto due cose: scienza ed opinione; la prima genera conoscenza, la seconda ignoranza. (Ippocrate)

La coerenza richiede di essere ignoranti oggi come lo si era un anno fa. (Bernard Berenson)

Più che vergognarti di confessare la tua ignoranza, vergognati d’insistere in una sciocca discussione che la rivela. (Elizabeth Joceline)

Sono conscio dello stato della mia ignoranza e pronto a imparare da chiunque, indipendentemente dalla sua qualifica. (Isaac Asimov)

Un uomo diventa saggio solo quando comincia a calcolare la profondità approssimativa della sua ignoranza. (Gian Carlo Menotti)

Io non conosco verità assolute, ma sono umile di fronte alla mia ignoranza: in ciò è il mio onore e la mia ricompensa. (Kahlil Gibran)

Ammettere la propria ignoranza è un segno di intelligenza. (Guido Rojetti)

Meglio è non saper niente che saper molte cose a metà. (Friedrich Nietzsche)

D’altro canto, nemmeno gli ignoranti amano la sapienza, né desiderano diventare sapienti. Proprio in questo, difatti, l’ignoranza è insopportabile, nel credere da parte di chi non è né bello né eccellente, e neppure saggio, di essere adeguatamente dotato. Chi non ritiene di essere privo, dunque, non desidera ciò di cui non crede di aver bisogno. (Platone)

L’ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa ma da come lo fa. (Cesare Pavese)

Ci vogliono un sacco di cose per provare che sei intelligente, ma solo una cosa per provare che sei ignorante. (Don Herold)

Essere ignoranti non è tanto un peccato, quanto non essere disposti a imparare. (Benjamin Franklin)

Viviamo per desiderare, e cosi farò anch’io, e balzerò giù da questa montagna sapendo tutto alla perfezione o non sapendo tutto alla perfezione pieno di splendida ignoranza in cerca di una scintilla altrove. (Jack Kerouac)

Le conversazioni sarebbero enormemente migliorate dal costante uso di quattro semplici parole: Io non lo so. (André Maurois)

Essere ignoranti della propria ignoranza è la malattia dell’ignoranza. (A. Bronson Alcott)

La mente ignorante non interroga le apparenze per decidere se sono corrette; essa accetta semplicemente il fatto che le cose sono come sembrano. (Dalai Lama)

Nell’anima di chi è ignorante vi è sempre posto per una grande idea. (Oscar Wilde)

È impossibile aver la meglio su un uomo ignorante in una discussione. (William G. McAdoo)

La verità diverte sempre gli ignoranti. (Philip K. Dick)

Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita. (Confucio)

Non ho mai incontrato un uomo così ignorante dal quale non abbia potuto imparare qualcosa. (Galileo Galilei)

Non c’è altra oscurità che quella dell’ignoranza. (William Shakespeare)

Frasi sull’ignoranza divertenti

Come colpire nel segno un ignorante e fargli capire che sta sbagliando? Semplicemente usando le frasi sull’ignoranza divertenti. Aforismi e citazioni ironiche che spingono alla riflessione in modo intelligente.

L’ignoranza è la forma di conoscenza più diffusa. (Edoardo Boncinelli)

È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. (Mark Twain)

L’ignoranza è un po’ come l’alcool: più se ne ha, meno si percepisce l’effetto. (Jay M. Bylsma)

Mio padre, ch’era un brav’uomo, mi diceva: “Non perdere la tua ignoranza, non potrai mai sostituirla”. (Erich Maria Remarque)

Tutto ciò di cui hai bisogno in questa vita è ignoranza e fiducia, poi il successo è assicurato. (Mark Twain)

Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare. (Oscar Wilde)

Non sa nulla e pensa di sapere tutto. Ciò indica chiaramente una propensione per la carriera politica. (George Bernard Shaw)

Bisogna smettere di dire che il prossimo è stupido, maleducato o ignorante: di solito è tutte e tre le cose. (Sandro Montalto)

Socrate: frasi sull’ignoranza

La parola ignoranza viene utilizzata per indicare una mancanza di conoscenza riguardo un argomento. Ciò significa che siamo tutti un po’ ignoranti poiché è impossibile sapere tutto. Il primo personaggio illustre che ha scelto di professare la propria ignoranza è Socrate che si è sempre posto in netto contrasto con coloro che erano convinti di conoscere qualsiasi cosa anche se non era così. Le frasi sull’ignoranza di Socrate ci aiutano a capire che il vero problema non consiste nell’ignoranza, bensì nella presunzione di conoscere ogni cosa, smettendo di mettersi in dubbio e di provare a conoscere cose nuove.

E credere di sapere quello che non si sa non è veramente la più vergognosa forma di ignoranza? (Socrate)

Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza. (Socrate)

Più gente conosco, e più apprezzo il mio cane. (Socrate)

La vera saggezza sta in colui che sa di non sapere! Perché io so di sapere più di te, che pensi di sapere. (Socrate)

È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. (Socrate)

Sii più saggio degli altri, se riesci; ma non andarglielo mai a dire. (Socrate)

Tutto il mio sapere è sapere che nulla so. (Socrate)

La presunzione gonfia gli uomini stolti, allo stesso modo che il vento gli otri vuoti. (Socrate)

Io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare. (Socrate)

Frasi sull’ignoranza e la presunzione in latino

Oggi abbiamo a disposizione moltissimi mezzi per informarci e per riuscire a colmare le nostre lacune, combattendo l’ignoranza in qualsiasi campo. Nonostante ciò alcune persone continuano ancora a preferire la mancanza di conoscenza alla necessità di ammettere di non sapere, lasciandosi trascinare dalla presunzione. Una questione spinosa su cui riflettevano già gli antichi in passato e che resta sempre attuale. Scopriamo dunque le frasi sull’ignoranza e la presunzione in latino con le traduzioni, per riflettere e far riflettere.

Caecus et ignorans passu gradiuntur eodem.

(Trad – Un cieco e un ignorante procedono allo stesso modo).

(Trad – Un cieco e un ignorante procedono allo stesso modo). Per multum risum stultus cognoscitur.

(Trad – Lo stolto lo si riconosce dal troppo ridere).

(Trad – Lo stolto lo si riconosce dal troppo ridere). Plura interrogantur a stulto, quam queant a sapiente dilui.

(Trad -Fa più domande uno stolto che spiegazioni un saggio.

(Trad -Fa più domande uno stolto che spiegazioni un saggio. In nihil sapiendo vita iucundissima est.

(Trad – Per chi è del tutto ignorante la vita è giocondissima).

(Trad – Per chi è del tutto ignorante la vita è giocondissima). In risu agnoscitur fatuus.

(Trad – Lo stolto si riconosce dal riso).

(Trad – Lo stolto si riconosce dal riso). Ars non habet inimicum nisi ignorantem.

(Trad – Il peggior nemico dell’arte è l’ignorante).

(Trad – Il peggior nemico dell’arte è l’ignorante). Digitum stulto ne permittas.

(Trad – Non offrire un dito allo stolto. Se al villano dai un dito si prende la mano).

(Trad – Non offrire un dito allo stolto. Se al villano dai un dito si prende la mano). Ignorantia legis non excusat.

(Trad – L’ignoranza della legge non scusa nessuno).

(Trad – L’ignoranza della legge non scusa nessuno). Litterarum radices amarae, fructus dulces.

(Trad – Le radici del sapere sono amare, ma i frutti sono dolci).

(Trad – Le radici del sapere sono amare, ma i frutti sono dolci). Scientia non habet inimicum nisi ignorantem.

(Trad – Unico nemico della sapienza è l’ignorante).

(Trad – Unico nemico della sapienza è l’ignorante). Digitum stulto ne permittas.

(Trad – Se al villano dai un dito si prende la mano).

(Trad – Se al villano dai un dito si prende la mano). Litterae non intrant sine sanguine.

(Trad – Il sapere non entra senza sforzo).

(Trad – Il sapere non entra senza sforzo). Rustica natura semper sequitur sua iura.

(Trad – Un villano rimane sempre villano).

(Trad – Un villano rimane sempre villano). Ille nihil dubitat qui nullam scientiam habet.

(Trad – L’ignorante non ha mai dubbi).

(Trad – L’ignorante non ha mai dubbi). Stultus quoque si taquerit, sapiens reputabitur.

(Trad – Anche lo sciocco, se avrà taciuto, sarà considerato saggio).

(Trad – Anche lo sciocco, se avrà taciuto, sarà considerato saggio). Sapientis est mutare consilium.

(Trad – È proprio del sapiente mutare parere).

(Trad – È proprio del sapiente mutare parere). Eventus docet: stultorum iste magister est.

(Trad – L’esperienza insegna, essa è la maestra degli stolti).

(Trad – L’esperienza insegna, essa è la maestra degli stolti). Si caecus caecum ducit, ambo in foveam cadunt.

(Trad – Se un cieco guida l’altro, tutti i due cascano nella fossa).

(Trad – Se un cieco guida l’altro, tutti i due cascano nella fossa). Scio me nescire.

(Trad – So di non sapere).

(Trad – So di non sapere). Dum vitant stulti vitia in contraria currunt.

(Trad – Gli stolti, per evitare i vizi, cadono nell’errore contrario).

(Trad – Gli stolti, per evitare i vizi, cadono nell’errore contrario). De rustica progenie, semper villana fuit.

(Trad – Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre un rozzo).

(Trad – Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre un rozzo). Dubium sapientiae initium.

(Trad – Il dubbio è l’inizio del sapere).

Frasi sull’ignoranza in inglese

Le frasi sull’ignoranza in inglese colpiscono nel segno e sono citazioni da appuntare e conservare per continuare a parlare di questo tema così importante.