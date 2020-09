Kate Middleton sorpresa per le strade di Londra con suo figlio Louis

editato in: da

Kate Middleton, il principino Louis cresce

Kate Middleton è tornata a Londra ed è stata sorpresa a passeggiare in strada col piccolo Louis, come una qualsiasi altra mamma, tra lo stupore dei passanti che si sono trovati di fronte alla futura Regina d’Inghilterra.

Il magazine Chi ha infatti pubblicato immagini della Duchessa di Cambridge che cammina a Londra con il terzogenito, tenendolo un po’ in braccio e un po’ per mano. Pare che Kate, rimasta imbottigliata nel traffico dalle parti del ponte Battersea, abbia deciso di proseguire a piedi davanti agli occhi esterrefatti di ciclisti e passanti. Kate, infatti, ha camminato mostrando a un divertitissimo Louis le barche che passavano sul Tamigi e alcuni palazzi, come nessuno della Famiglia Reale aveva mai fatto prima.

Un vero e proprio strappo alla regola, degno di Meghan Markle, quello di Lady Middleton che incurante di protocolli e sicurezza si è comportata come una mamma qualunque, scegliendo la soluzione più semplice per sbrigare i suoi impegni ed evitando che Louis, 2 anni, si annoiasse troppo.

Per questa passeggiata fuori programma, Kate ha sfoggiato un top chiaro abbinato a una maxi gonna bianca e nera, capelli raccolti, sottile bracciale rigido in oro bianco e make up naturale. Come sempre impeccabile, anche quando non è previsto che compaia in pubblico. Il piccolo Louis invece indossava un maglione blu e calzoncini corti verdi.

Kate Middleton e William sono rientrati da poco a Londra, dopo il lungo periodo vissuto ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk. George e Charlotte, i figli maggiori della coppia, sono tornati a scuola, alla prestigiosa Thomas’s Battersea school. Il Principino ha cominciato il terzo anno, mentre sua sorella il secondo.

Il piccolo Louis, nato nel 2018, è ancora troppo piccolo per la scuola. Motivo per cui si trovava a passeggio con mamma Kate. Kensington Palace non ha dato comunicazioni ufficiale sull’eventuale scuola materna che potrebbe frequentare, anche se molti esperti della Famiglia Reale ritengono che sia molto probabile che Louis vada nello stesso asilo cui era iscritta sua sorella Charlotte, la Willcocks Nursery School.

I tre royal baby durante il lockdown hanno avuto la possibilità di trascorrere molto tempo coi genitori, una vera e propria rarità per i tre bambini che sono spesso affidati alle cure di super tate. I Duchi di Cambridge sono molto attenti a crescere in un ambiente “normale” i loro figli e come ha sottolineato l’esperta, Victoria Arbiter: “A George, Charlotte e Louis spetta una vita di doveri, ma grazie ai loro genitori i loro compiti reali più che sembrare un carcere, saranno qualcosa di cui essere orgogliosi”.