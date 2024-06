Kate Middleton, ultime notizie. La verità sull’uscita segreta prima del cancro

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look al Trooping the Colour

Qualche mese prima di ricevere la diagnosi di cancro, Kate Middleton ha fatto una visita segreta agli studi della BBC insieme ai figli George, Charlotte e Louis. E per la prima volta sono emersi i dettagli di quella che sarebbe stata una delle ultime uscite felici prima della malattia che la terrà ancora mesi lontano dalla vita pubblica.

Kate Middleton, quando la rivedremo

È passata una settimana da quando Kate Middleton è riapparsa in occasione del Trooping the Colour. La sua presenza ha rasserenato gli animi di tutto il mondo, oltre che di William e dei bambini. Anche se molto probabilmente non vedremo più la Principessa del Galles fino al prossimo autunno, quanto meno finché non porterà a termine la chemioterapia preventiva e i medici non le daranno il permesso di riprendere il lavoro a tempo pieno.

Ma intanto Kate sembra arrivata a un punto di svolta nelle cure e il peggio sembra, si spera, essere alle spalle. Una conferma di ciò sembra arrivare anche dalle foto che la Principessa ha recentemente condiviso su Instagram, una in occasione della festa del papà e l’altra per il compleanno di William che mostrano una famiglia unita e serena, malgrado il momento difficile.

Kate Middleton, la visita segreta prima del cancro

In questo clima, sicuramente più leggero rispetto ai mesi passati, sono emerse delle indiscrezioni su una uscita segreta di Kate coi figli, George, Charlotte e Louis, tre mesi prima l’operazione all’addome e la seguente diagnosi di cancro.

A rivelarlo è la leggenda della danza inglese Shirley Ballas che ha raccontato della visita speciale della Principessa a Strictly Come Dancing. La star ha un ricordo magnifico dei bimbi di William e Kate: “I tre bambini erano assolutamente fantastici” e poi ha parlato del piccolo Louis che ha rifiutato i dolci che gli ha offerto perché era più interessato alle coroncine che erano state regalate a George e Charlotte.

“L’intera giornata è stata spettacolare“, ha detto Shirley. Ha ricordato come le persone erano un po’ agitate all’idea di avere in studio Kate e i bambini, ma questi erano così rilassati e naturali che hanno messo tutti a loro agio. “I bambini correvano in giro e potevano sedersi in tutti i posti dei giudici”.

“Era fantastico. Erano molto, molto belli”, così ha concluso la ballerina che ha ricordato uno degli ultimi momenti sereni e felici per Kate e la sua famiglia. Infatti, la visita segreta è avvenuta vicino a Halloween e se è vero che l’intervento all’addome era programmato, probabilmente la Principessa del Galles si era già sottoposta a delle visite mediche che hanno mostrato la necessità del ricovero.

Da quel momento in poi, William e Kate hanno attraversato l’inferno, come dicono fonti vicine alla coppia. Non è stato facile gestire la malattia e la pressione dei media. In questi mesi sono stati commessi molti errori di comunicazione, pagati a caro prezzo, ma adesso gradualmente stanno tornando alla normalità. E forse per questo motivo Shirley Ballas ha deciso di raccontare una delle ultime uscite felici di Lady Middleton e bimbi.