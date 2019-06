Chi è Simon Clementi, il fidanzato di Claudia Gerini

editato in: da

“Non sono più sola”. Claudia Gerini, seppur a denti stretti, lo ha ammesso: è di nuovo innamorata.

D’altronde sarebbe difficile negare ormai la storia con Simon Clementi. La nuova coppia è stata già paparazzata un paio di volte, e tutto lascia pensare che questi primi scatti che hanno sorpreso i due per le strade di Roma in atteggiamenti intimi, siano solo i primi di una lunga serie.

Almeno è quel che si augurano i fan di Claudia Gerini, la cui vita sentimentale negli ultimi anni è stata piuttosto movimentata. Ora, nella sua vita, arriva Simon e chissà che non riesca a portare finalmente un po’ di serenità nel cuore di Claudia.

La Gerini ha due storie lunghissime alle spalle, da cui sono nate le sue due figlie: Rosa, avuta dall’ex marito produttore Alessandro Enginoli che, ancora adolescente, sta già provando a seguire le orme della mamma, studiando recitazione e partecipando a produzioni televisive, e Linda, la bambina che l’attrice ha avuto dal cantautore Federico Zampaglione. Dopo la fine della lunga, intensa storia d’amore con il frontman dei Tiromancino, sono stati attribuiti alla Gerini vari flirt e un’altra storia che l’ha catapultata di nuovo tra le pagine dei rotocalchi rosa, quella con Andrea Preti, collega di 17 anni più giovane, che la Gerini ha lasciato dopo due anni di frequentazione. Poi, un’altra serie di flirt, veri o presunti, l’ultimo dei quali con il principe Fabio Borghese.

E ora, come andrà catalogata la storia con Simon Clementi? Flirt da baci rubati o rapporto serio? Claudia Gerini ammette di non amare le categorizzazioni e ha raccontato al settimanale F, subito dopo l’uscita delle prime foto rubate con Clementi, di essere in un momento di apertura nei confronti della vita. Alla precisa domanda: “È ancora single?”

“Dipende.”- aveva risposto Claudia Gerini- “Se si intende che io sto a casa con la finestra sbarrata no, non sono single. Esco, vedo qualcuno, sto sperimentando. […] Detto questo, io credo nell’amore. Non ho chiuso con l’idea di una relazione seria, bella e duratura”.

Che tipo di storia sia quella con Simon dunque è ancora da capire. A giudicare dalle foto però è certo che l’imprenditore romano ha saputo riportare la passione nella vita di Claudia.

Dopo due anni al fianco di un uomo molto più giovane di lei, l’attrice ha scelto un coetaneo. Simon Clementi è un manager di 48 anni, divorziato, con una figlia, proprietario di un lounge bar a Ponte Milvio, punto di riferimento per la movida della ‘Roma bene’, e di un’attività alberghiera a Trevignano romano, un pittoresco borgo sul lago di Bracciano. Ma non solo: a leggere il suo profilo pubblico su LinkedIn, c’è da perdersi nelle sue tante attività. Il Gambero Rosso, definisce Simon Clementi un personaggio eclettico: imprenditore, viaggiatore, appassionato di cucina e mixology.

Tra le sue proprietà c’è anche un portale online di prenotazione di strutture alberghiere, specializzato nella personalizzazione dei soggiorni.

Insomma, Simon Clementi è uno che ha sempre voglia di buttarsi in nuove avventure, di scoprire e conquistare nuovi territori. Per un uomo così, una donna come Claudia Gerini, di grande fascino e grande tempra, non può che rappresentare una sfida e, secondo i bene informati, la starebbe già vincendo.