Chi è Giulia Sara Salemi, tiktoker che sogna di diventare un’attrice

Giulia Sara Salemi è una giovanissima star dei social che ha già dimostrato di avere talento e, soprattutto, un carisma che gli ha permesso di conquistare ogni giorno sempre più follower. Attraverso Instagram e TikTok si racconta e mostra la sua passione per il mondo dello spettacolo, a cui aspira di entrare a far parte a pieno titolo.

Nome e cognome: Giulia Sara Salemi

Data e luogo di nascita: 15 dicembre 2003 a Busto Arsizio

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Sagittario

Fidanzato: Er Gennaro

House: Stardust House

TikTok: giuliasalemii

Instagram: giuliasalemi_real

YouTube: giulia sara salemi

Giulia Sara Salemi da piccola

Giulia Sara Salemi, conosciuta anche solo come Giulia Salemi, ha sempre dimostrato grande riservatezza sulla sua infanzia. Ciò che è certo è che già in giovanissima età ha mostrato interesse per la recitazione. Ha, pertanto, frequentato percorsi formativi e istituti, come il Teatro Belloni di Milano, che possono aiutarla a fare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Sbarcata sui social, ha ben presto capito di poter far affidamento sulla sua personalità riconoscibile, che difficilmente passa inosservata.

Le storie d’amore di Giulia Sara Salemi

A scaldare i cuori dei fan di Giulia Sara Salemi anche la sua storia d’amore, vissuta liberamente su Instagram e TikTok. L’influencer è infatti fidanzata con un collega, il tiktoker Alessandro Scarpa, meglio conosciuto come Er Gennaro. I due sono soliti pubblicare romantiche immagini, tenere video e momenti della loro quotidianità.

Collaborazioni e litigi

Tante le importanti collaborazioni che ha attivato con i suoi colleghi per produrre contenuti per i social e non solo che potessero incontrare i gusti dei suoi fan. Con l’attrice Emily Shaquiri, con la quale ha un ottimo rapporto, ha pubblicato una canzone. È, poi, entrata a far parte della Stardust House, una crew di creator che, in genere, abita all’interno della stessa casa. Tra chi ne fa parte ci sono anche il fidanzato Er Gennaro, George Ciupilan, Davide Cultrona, Brisida e Aurora Baruto.

Le attività di Giulia Salemi

Televisione

Il sogno di Giulia Sara Salemi è quello di diventare un’attrice affermata e la strada intrapresa sembra essere quella giusta. Prima ancora di diventare una vera e propria star su TikTok ha avuto un’importante esperienza televisiva. Ha recitato nella serie tv per bambini e ragazzi Miracle Tunes.

Musica

Grazie alla collaborazione con altre personalità, come Emily Shaquiri, la Salemi è approdata anche nel mondo della musica, dimostrando di possedere anche doti canore. Le due, insieme, hanno pubblicato la canzone ‘Bugie Meravigliose

Libro

Oltre alla recitazione e al canto, la Salemi ha affrontato un’altra importante avventura: quella di scrivere un libro. Nel 2020 ha, così, pubblicato ‘Warrior smile. Sorriso da guerriera’, edito da New-Book Edizioni. Si tratta di un lavoro in cui l’influencer si è molto raccontata e in cui ha invitato i lettori ad essere sempre se stessi.

Gli sport praticati da Giulia Sara Salemi

Giulia è una ragazza che ama darsi da fare e odia restare ferma per troppo a lungo. A parte una grande passione per la danza, che la porta a ballare quando è possibile e quando lo desidera, pratica ben due sport: il kung fu e il karate.