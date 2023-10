Fonte: IPA- Getty Images Paris Fashion Week, i look più audaci ed eccentrici delle ospiti vip

Giulia Salemi non si smentisce mai. Tra i tanti talenti che possiede è impossibile non riconoscerle quel gusto impeccabile che ce la fa amare a ogni post. Stavolta, però, c’è qualcosa in più. Sì, perché la splendida Giulia è stata ospite di un evento super esclusivo della Paris Fashion Week ed è riuscita a conquistare niente meno che David Beckham, uno degli uomini più desiderati del mondo.

Giulia Salemi conquista David Beckham (e anche Victoria)

L’ex esperta social del GF Vip – quest’anno il suo posto è stato preso da Rebecca Staffelli – ha condiviso alcuni scatti relativi alla Paris Fashion Week che immediatamente hanno attirato l’attenzione di fan e curiosi. E no, non solo per via di un look semplicemente pazzesco, ma soprattutto perché la bella Giulia Salemi si è mostrata al fianco di quello che a tutti gli effetti è uno degli uomini più desiderati del pianeta: l’ex calciatore David Beckham.

L’occasione è stata delle più ghiotte. Dopo aver preso parte alla sfilata della moglie Victoria, che oltre a essere stata una delle mitiche Spice Girls è ormai un’apprezzatissima stilista, Giulia Salemi ha avuto accesso all’esclusivo party della Beckham in cui, com’era prevedibile, era presente quasi tutta la famiglia al completo, inclusa la piccola Harper Seven che di recente ha festeggiato 12 anni. Lo stile è decisamente una questione di famiglia.

Così accanto a qualche scatto per le strade della capitale francese, mostrando il suo outfit, ecco che hanno fatto capolino prima una foto ricordo seduta al fianco di Victoria Beckham intenta a sorseggiare un cocktail e, infine, quella con l’irresistibile David. “È come il vino, più invecchia.e più è bono”, ha commentato in una storia. E non possiamo darle torto.

Non ci è dato sapere se si conoscessero già, ma dobbiamo ammettere che i Beckham sembravano davvero molto entusiasti della loro ospite.

Giulia Salemi, i dettagli del look con gli stivali “spaziali”

Se possiamo ammirare il look che ha conquistato i Beckham è grazie agli scatti (e allo splendido reel) realizzati dalla fotografa e videomaker Brenda Oliveira, che è riuscita a cogliere tutto lo charme di Giulia Salemi in poche immagini di grande effetto. La conduttrice di origini iraniane ama i capi monocromatici e dalle linee minimal e anche stavolta ha optato per un abito tanto semplice quanto perfetto.

Un tubino nero senza maniche con gonna super mini è bastato a mettere in risalto le sue forme, mentre i preziosi orecchini pendenti sono stati la scelta giusta per illuminare il viso con i suoi bellissimi lineamenti mediorientali. Ma, senza dubbio, ad attirare l’attenzione sono stati gli stivali “spaziali” firmati da Nicolò Beretta, un “enfant prodige delle calzature” – come si legge sul suo sito – che ha di recente lanciato una linea di scarpe dalle forme sinuose e iper femminili, con quel tocco di originalità che non guasta.

Un gran privilegio per l’influencer poter indossare lo “stivale Andra, che ha una particolarissima allacciatura sopra il ginocchio”, come ha spiegato lo stesso designer in un’intervista ad Art Tribune -. Amo la sexyness futurista di questa calzatura, non a caso mi ricorda la meravigliosa scultura di Boccioni Forme uniche della continuità nello spazio“.