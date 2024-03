Maria De Filippi ha scelto per tre diverse puntate di C'è posta per te lo stesso abito

Maria De Filippi è la regina del sabato sera della televisione italiana. Prima con Tu si que vales, in seguito con C’è posta per te e Amici, la conduttrice televisiva praticamente occupa la prima serata più importante del palinsesto tv di Mediaset per tutta la stagione più rilevante dell’anno televisivo. Per tutti questi appuntamenti importanti, Maria De Filippi sceglie, sempre, dei look eleganti ma la presentatrice tv sa anche stupire con dei tocchi originali che colorano i suoi outfit.

Per diverse puntate della stagione 2024 di C’è posta per te, però, Maria De Filippi ha scelto lo stesso abito, firmato da Victoria Beckham. Il look è stato riproposto in varie puntate della stagione attuale del people show.

Maria De Filippi, l’abito mostrato a C’è posta per te

Ogni sabato sera Maria De Filippi racconta storie d’amore e di riconciliazione a C’è posta per te, amatissimo people show di Canale 5. Anche la nuova stagione del programma televisivo sta macinando numerosi successi in termini di ascolti. Tanti gli ospiti che sono stati chiamati per essere la sorpresa speciale di alcuni destinatari di posta. Tra di loro anche Il Volo e Matteo Berettini, che si sono emozionati con le storie di cui sono stati protagonisti.

Maria De Filippi, invece, difficilmente si lascia trasportare dai racconti che presenta in prima persona in puntata, accompagnando, così, il racconto delle emozioni in modo imparziale. Come sempre, la conduttrice televisiva, ha scelto per le prime serate di C’è posta per te dei look elegantissimi e sfiziosi, ma, per tre diverse puntate dell’edizione 2024, Maria De Filippi ha indossato lo stesso abito. Si tratta di un tubino con le mezze maniche firmato da Victoria Beckham. Il capo d’abbigliamento, quindi, ha particolarmente colpito l’interesse della conduttrice televisiva che ha deciso di indossarlo diverse volte, ma in colorazioni diverse.

Nelle altre puntate del people show, però, Maria De Filippi ha sfoggiato delle creazioni di altri stilisti importanti. Nella prima puntata della stagione 2024 del programma televisivo, la presentatrice ha indossato una giacca sorprendente di Alexander McQueen, impreziosita da ricami brillanti.

Dolce&Gabbana ha firmato l’abito in tweed nero, indossato nella seconda puntata di C’è posta per te. Il valore economico del capo d’abbigliamento dovrebbe aggirarsi sui 2500 euro.

Italiano anche il tailleur rosa chiarissimo, indossato da Maria De Filippi in una delle puntate di C’è posta per te e firmato da Emporio Armani.

La conduttrice televisiva si è lasciata coinvolgere nuovamente dal fascino del completo pantalone e giacca, in un altro episodio del people show, optando per un coordinato verde bottiglia, arricchito da brillantini. La creazione è di Maurizio Miri e costerebbe quasi 2000 euro.

Maria De Filippi, il tubino colorato di Victoria Beckham

Victoria Beckham ha vestito Maria De Filippi in tre diverse serate di C’è posta per te. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato più di una volta lo stesso abito. Si tratta di un tubino lungo fino al ginocchio con le mezze maniche. Il vestito è aderente e seguiva perfettamente il fisico scolpito della presentatrice tv. In vita l’abito presenta un taglio, da cui si apre la gonna dritta, che arriva fino al ginocchio. La parte superiore del vestito, invece, è caratterizzato da un taglio a girocollo e dalle mezze maniche.

Il look di Maria De Filippi dovrebbe costare intorno ai 1600 euro e la conduttrice televisiva ha scelto di sfoggiarlo in tre diverse colorazioni. La prima volta che la presentatrice tv ha mostrato in trasmissione l’abito di Victoria Beckham, infatti, ha optato per una tinta azzurro acceso. In seguito, però, Maria De Filippi ha indossato lo stesso look in arancione. Per una successiva puntata di C’è posta per te, la conduttrice televisiva ha scelto, nuovamente, il vestito della famosa stilista inglese in verde scuro. La presentatrice tv metterà ancora l’abito a mezze maniche nel people show? Nella serata del 9 marzo 2024 è prevista una nuova puntata di C’è posta per te e Maria De Filippi è pronta a sorprenderei telespettatori con un nuovo look.