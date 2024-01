Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Con l’inizio del nuovo anno è tornato in onda anche C’è posta per te, programma di punta del sabato sera di Canale 5. Al timone del people show, come sempre, Maria De Filippi che racconta ai telespettatori delle storie emozionanti di persone comuni che hanno vissuto, in un modo o nell’altro una frattura o un trauma, che si prova a ricostruire attraverso la mediazione del programma televisivo.

Anche la prima puntata del 2024, andata in onda il 13 gennaio, è stata piena di emozioni e arricchita dalla presenza di ospiti molto amati. Infatti a C’è posta per te, nel corso del primo episodio, sono stati presenti Paolo Bonolis e tre attori della soap opera Terra Amara: Murat Ünalmis, Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş, che interpretano rispettivamente Demir, Mujgan e Ylmaz.

Maria De Filippi parte col botto, voto: 10

Maria De Filippi conduce C’è posta per te dalla prima puntata, andata in onda tantissimi anni fa. La presentatrice televisiva riesce a condurre il people show con la capacità di mettere insieme la giusta dose di distacco dalle storie che vengono raccontate in puntata e, allo stesso tempo, mediando per ricomporre le vicende più complicate. Anche nella puntata del 13 gennaio 2024 dello show televisivo, Maria De Filippi ha dimostrato tutta la sua saggezza, esponendo con garbo, quando necessario, il suo parere.

La presentatrice televisiva, infatti, è riuscita a stare vicino a Giuseppina, anche nei momenti più toccanti del suo racconto. In seguito, la conduttrice tv ha bacchettato con ponderatezza Francesca e Maddalena, protagoniste della seconda storia, raccontata in puntata. Maria De Filippi ha fatto ragionare le due ragazze, ricordando loro che quello che loro stanno facendo ai loro genitori, potrebbero riceverlo in futuro anche a loro coi loro figli. Grazie alla mediazione della presentatrice televisiva, la busta è stata tolta.

Ma la conduttrice televisiva ha dato il suo massimo, soprattutto, quando ha mediato nella storia tra Rosa e la figlia Luana, che non ha raccontato alla madre di amare una donna. Maria De Filippi si è seduta accanto alla signora e le ha parlato a lungo, per riuscire a farle superare questo scoglio: “Se è innamorata di una donna, c’è poco da fare… Una vita esattamente come la tua”. Semplicemente unica, voto: 10.

Murat Ünalmis, Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş empatici, voto: 7

La prima puntata del 2024 di C’è posta per te si è aperta con una storia davvero emozionante. Infatti due nipoti hanno deciso di fare una sorpresa alla loro nonna Giuseppina, dopo la tragica perdita di suo marito. Le ragazze hanno deciso di fare questa sorpresa alla signora per sollevare il suo morale e darle forza. Ma una delle due nipoti, Adriana, doveva anche chiedere scusa alla nonna per alcune frasi brutte che le aveva detto.

Dopo un’emozionante lettera, sono arrivati in studio come sorpresa per Giuseppina tre attori di Terra Amara, Murat Ünalmis, Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş. Gli interpreti di Demir, Yilmaz e Mujgan hanno dimostrato una grande empatia nei confronti della storia della signora Giuseppina. I tre attori, sempre così impostati nella famosa serie televisiva, sono sembrati veramente commossi e coinvolti dalla vicenda raccontata in puntata. Solo il limite linguistico ha reso l’incontro un po’ meno spontaneo, voto: 7.

Giuseppina super star, voto: 9

Oltre ai tre attori di Terra Amara, la prima storia della puntata del 13 gennaio 2024 di C’è posta per te ha visto Giuseppina come destinataria di una sorpresa molto emozionante. Infatti le nipoti hanno deciso di ringraziarla e di sollevarle il morale con la presenza dei suoi attori preferiti. La nonna ha dimostrato tutta la sua simpatia, intervenendo in puntata con delle battute divertenti e dimostrando in modo palese tutto il suo affetto per i tre attori turchi, soprattutto per i due uomini, voto: 9.