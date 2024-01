Melike Ipek Yalova è una bellissima attrice turca che è riuscita a conquistare il cuore di tanti telespettatori italiani grazie all’interpretazione magistrale della dottoressa Mujgan Hekimoğlu nella fortunatissima soap opera Terra Amara. La star delle serie televisive, però, al di là della soap opera che l’ha fatto diventare famosa, ha un legame speciale con il Bel Paese, dove ha deciso di completare il suo percorso di studi.

Melike Ipek Yalova, la vita privata dell’attrice

Melike Ipek Yalova è nata il 29 aprile 1984 ad Istanbul, in Turchia da una famiglia molto in vista nel paese euroasiatico. Infatti, l’attrice è figlia del dell’ex Ministro di Stato Yüksel Yalova. Dopo l’infanzia vissuta nella capitale turca, l’artista decide di studiare Relazioni e Politiche Internazionali presso l’Università di Bilken e, in seguito, frequenta un master a Roma in politica internazionale e gestione della crisi, presso l’università La Sapienza.

Melike Ipek Yalova, adesso affermata attrice, si è sposata nel 2019 con il produttore Altuğ Gültan. Il matrimonio, però, è durato solo tre anni e la coppia non ha avuto figli. Adesso non sono note nuove relazioni sentimentali dell’attrice anche se si è spesso vociferato di una relazione con l’attore Furkan Palali, l’interprete di Fikret sempre nella soap Terra Amara.

Nel salotto di Verissimo, l’artista ha parlato proprio della sua situazione sentimentale, come riportato da Il Mattino: “Non sono in cerca dell’amore, ma posso dire che la mattina quando mi alzo penso a una persona, e spero che sia così anche per lui. Scusate mi vergogno un po’ quando devo parlare di queste cose. Non è un amore che va avanti da tanto tempo ma per quello che provo è come se andasse avanti da tanto. È come se avessi paura di essere davvero felice, ma è certamente un periodo in cui sono più felice del solito”.

Melike Ipek Yalova, la carriera della star di Terra Amara

Terra Amara è una soap opera turca, che è arrivata in Italia nel luglio del 2022. Da allora, la serie televisiva ha macinato molto successi, guadagnandosi anche un posto nella prima serata di Canale 5. Visto che la serie televisiva è composta di quattro stagioni, molti sono stati i diversi personaggi che sono stati protagonisti della soap opera. Tra questi, una delle più centrali e amate è di certo la dottoressa Mujgan Hekimoğlu, interpretata dalla bellissima Melike Ipek Yalova.

L’attrice turca ha cominciato la sua lunga carriera nel 2011 quando è stata una delle protagoniste della serie televisiva Il secolo magnifico, trasmessa anche in Italia. L’artista ricopriva il ruolo della principessa in quello sceneggiato tv. In seguito è stata parte del cast di Karadayı, un telefilm che le ha donato la popolarità. L’attrice vi ha lavorato dal 2012 al 2015, vincendo diversi premi per la sua interpretazione. Dopo questi primi successi televisivi, Melike Ipek Yalova è stata la protagonista di altre serie televisive di diverso genere.

Il passaggio al cinema è arrivato nel 2015, quando l’attrice è stata protagonista del film Can Feda. Il successo internazionale, invece, gliel’ha regalato il controverso personaggio di Mujgan Hekimoğlu, centrale nelle prime stagioni di Terra Amara. L’attrice è diventata parte del cast del telefilm dal 2019. Due anni dopo, però, Melike Ipek Yalova ha scelto d’interpretare un nuovo ruolo, quello di Büge Uyar Yesar, nella serie Mahkum. Grazie a questo lavoro, l’artista ha vinto il Golden Lens Award come miglior attrice in una serie d’azione.