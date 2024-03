Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Appuntamento finale con C’è posta per te. Sabato 16 marzo andrà in onda l’ultima puntata del people show di Maria De Filippi, tra i programmi più seguiti e amati della tv italiana. Ancora una volta si punterà sulla presenza di due personaggi famosi per accompagnare alcune storie della serata. Al centro del format riconciliazioni, perdoni, seconde chance, sorrisi, primi amori, nuovi inizi e tante sorprese che delineano situazioni, persone e caratteristiche della nostra società, un vero e proprio spaccato d’Italia.

C’è posta per te, gli ospiti del 16 marzo

Nella puntata del 16 marzo 2024 di C’è posta per te, la nona e l’ultima di questa stagione, ci saranno come ospiti la cantante Elisa e l’attore di Terra Amara Furkan Palali. Per la cantautrice questa è la seconda partecipazione, mentre per l’interprete è la prima in assoluto. In realtà non è la prima volta che Maria De Filippi ospita nel suo salotto i protagonisti dell’amata serie tv turca.

In una puntata di gennaio sono stati ospiti Melike İpek Yalova, Uğur Güneş e Murat Ünalmış che hanno fatto una sorpresa a nonna Giuseppina, che ha ricevuto questo splendido regalo da parte delle sue adorate nipoti. Con una media, nelle prime otto puntate pari a 4.595.000 telespettatori e il 30,30% di share, C’è Posta per Te ha sempre vinto la gara degli ascolti del sabato sera. Dalla prossima settimana, ad ereditare lo slot sarà il serale di Amici.

Per due mesi ogni sabato sera le storie di C’è posta per te, raccontate come solo Maria De Filippi sa fare, hanno fatto commuovere, ridere, riflettere, arrabbiare e a volte indignare gli spettatori. Figli abbandonati, incomprensioni familiari, amori traditi, ma anche ritorni di fiamma che si perdono nel passato: vicende che sono state ampiamente commentate sui social network.

È accaduto di tutto nella ventisettesima edizione di C’è posta per te, già confermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva. Maria De Filippi è sempre pronta a inviare i suoi postini in giro per il mondo per accogliere le più disparate richieste. Basta chiamare il numero 06 37352900 oppure scrivere su WhatsApp al 3371429453.

C’è posta per te, le anticipazioni del 16 marzo

Tra le storie dell’ultima puntata di C’è posta per te, come svelato da alcune clip su Instagram, quella di un padre che vuole ricucire un legame con i suoi figli ma anche una giovane madre che ha abbandonato la figlia, provata da questa scelta dolorosa. Non mancano ovviamente le storie d’amore tormentate, rovinate dai tradimenti e dalle mancanze di rispetto.

In passato Maria De Filippi ha dichiarato a proposito di C’è posta per te: “È il programma che mi toglie più energie. È faticoso prepararlo e condurlo. Forse è per questo che nei suoi confronti ho un atteggiamento protettivo”.

“È la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione. Ma anche quello che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti”

“C’è posta per te è come una cioccolata calda, rassicurante: la gente sa che lì non ci sono fregature“, ha concluso Maria De Filippi.