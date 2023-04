Lucilla, chi è la cantante più amata dai bambini

Fonte: iStock baby dance

“Sono Lucilla e vengo dal sole per far divertire tutti i bambini” così si presenta Lucilla, la fatina canterina che a volte passa dalla terra per rallegrare i più piccoli con scatenate baby dance. Ricercata soprattutto nei lunghi mesi di lockdown, è oggi uno dei personaggi più amati di YouTube, con più di 100.000 visualizzazioni in poco più di 2 anni.

Scopriamo qualcosa di più su questo allegro personaggio dai capelli rosso accesso che, se ne può essere certi, tutti i genitori, zii e nonni hanno ormai imparato a conoscere. Ma non tutti sanno che Lucilla, tra un viaggio interplanetario e l’altro, ha anche avuto il tempo di prendere una laurea.

Lucilla, chi è la più amata dai piccoli

Lucilla, simpatica cantante che arriva da un pianeta lontano, incarna uno dei personaggi ad oggi più amati e seguiti dal pubblico infantile di tutta Italia. Una fatina allegra e spensierata che ha conquistato i bambini, ma piace anche ai genitori – basta scorrere i commenti sotto i suoi post social per trovare centinaia di complimenti da parte di mamma e papà.

Lucilla è la reginetta della nota etichetta discografica Alman Kids, nata da un’idea di Alberto Mantovani che, oltre a Lucilla, vanta nella sua scuderia anche Luli Pampin, un’altra beniamina delle baby dance. Lucilla balla, canta e, sul suo seguitissimo canale YouTube, risponde alle numerose e divertenti lettere inviate dai piccoli fan. “Ricevo tante bellissime lettere, messaggi, foto e disegni, e mi riempie di gioia. – ha raccontato intervistata da Trekking Tv – La più commovente è stata una lettera scritta dai genitori di un bimbo che ha gravi problemi psicologici e motori. Mi hanno detto che lui ama le mie canzoni, impara a parlare e a muoversi con i miei video, e si apre di più al mondo tramite la musica, e questo è bellissimo perché dà un significato più profondo a quello che faccio”.

Lucilla: su Instagram e YouTube musica e divertimento

Sui suoi profili social, la fatina riunisce le grandi passioni che da sempre la accompagnano: il canto, la danza e l’amore per i bambini. Lucilla, infatti, ha anche conseguito una laurea in Scienze dell’Educazione. “Adoro la musica e adoro i bambini, quello che faccio è il perfetto mix tra questi due elementi che hanno sempre fatto parte della mia vita. La cosa più bella è sapere che i miei video e le mie canzoni vengono apprezzate da bambini e genitori, e li aiutano anche in momenti di difficoltà”.

Oltre che su YouTube, Lucilla canta dal vivo, al luna park o nei parchi giochi, per danzare fianco a fianco ai suoi piccoli fan: “Io adoro esibirmi sul palco, è sempre stato uno dei miei obiettivi poter vedere i bambini di persona ed interagire con loro. Quando sono dietro le quinte e sento chiamare il mio nome in attesa che inizi lo spettacolo, il mio cuore batte fortissimo dall’emozione e quando poi salgo sul palco e vedo i bambini sorridenti e pronti a divertirsi è ancora più bello!”

Le sue canzoni sono le più apprezzate tra le baby dance, “musica pensata per i bambini; quindi, è utile per imparare il ritmo, per socializzare, per attivare il corpo e la mente e per utilizzare le proprie energie divertendosi. Se poi le canzoni fatte per la baby dance trattano anche temi educativi (come l’alfabeto, i numeri, i colori, le forme ecc), i bambini imparano divertendosi e questo è fantastico!”