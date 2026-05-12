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IPA Felicia

Dopo aver vinto il Melodifestivalen, Felicia si aggiudica un posto di diritto all’Eurovision Song Contest 2026 come rappresentante della Svezia. La cantante mascherata, già molto amata in patria, si farà conoscere al pubblico di tutta Europa con il brano My System.

Chi è Felicia

Felicia Eriksson, nota semplicemente come Felicia, classe 2001, ha iniziato a far musica non ancora ventenne. L’esordio è stato a dir poco originale: il primo progetto di Felicia fu il doppiaggio cantato del personaggio mascherato Fröken Snusk (letteralmente Signorina Sporca), popolare tipo del genere epadunk, stile dance tra i più amati dai giovani svedesi. La prima hit arriva nel 2022, si intitola Rid mig som en dalahäst e ottiene decine di milioni di ascolti su Spotify.

Nel 2024 partecipa al Melodifestivalen – il concorso che elegge il partecipante all’Eurovision – con il brano Unga & fria che, pur ottenendo enorme successo radiofonico, non le vale la vittoria. All’epoca Felicia usava ancora lo pseudonimo, che fu costretta ad abbaondare per cause maggiori. Le persone a capo del progetto la sostituirono con una nuova vocalist all’improvviso e senza darle alcuna spiegazione.

Fu, col senno di poi, una cacciata salvifica. Perché subito dopo, nel 2025 Felicia sceglie di svelare il proprio nome e entrare in una fase artistica decisamente più personale, inaugurata dalla canzone Black Widow. Pur abbandonando il personaggio immaginario, la cantante continua a non svelarsi del tutto: la giovane svedese si mostra in pubblico sempre con metà volto coperto da una mascherina (un po’ come la nostrana Miss Keta). La cantante ha infatti raccontato di soffrire fin da bambina di una forte ansia sociale, e la mascherina è il suo modo per sentirsi al sicuro di fronte al pubblico.

All’Eurovision 2026 con My System

Sul palco di Vienna, Felicia arriva con uno dei brani tratti dal suo primo Lp, pubblicato nel febbraio 2026 con il titolo Serve. La canzone si chiama invece My System, ed è stata composta da Eriksson assieme a Audun Agnar, Emily Harbakk, Julie Bergan e Theresa Rex – tutti al suo fianco sul palco della prima semifinale. Il testo, scritto interamente in inglese, racconta il conflitto emotivo di una persona che si illude di aver ormai superato una relazione difficile ma che, nel profondo, è ancora profondamente legata a quel passato e non riesce a lasciarselo alle spalle.

L’importante eredità della Svezia

Sul palco austriaco, Felicia dovrà reggere sulle spalle un’eredità decisamente pesante. Fin dal prima partecipazione nel 1958, la Svezia è infatti uno dei paesi più agguerriti della manifestazione europee. Tra i più competitivi, nonché tra i più vincenti: sono ben 7 le vittorie della Svezia, un record che il paese del nord condivide con l’Irlanda, con cui detiene anche il premiato di nazione più premiata nella storia del concorso.

Il trionfo più celebre fu senza dubbio quello degli Abba, vincitori nel 1974 con Waterloo. Storica anche la vittoria di Loreen, anzi le vittorie, perché la cantante di Euphoria è una dei soli due artisti ad essere riusciti a triondare all’Eurovision per due volte. L’altro è l’irlandese Johnny Logan.