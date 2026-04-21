Sarah Engels all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Germania

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Getty Images Sarah Engels all'Eurovision 2026 in rappresentanza della Germania

L’Eurovision Song Contest 2026 è ormai alle porte: a metà maggio tutta l’Europa avrà gli occhi puntati su Vienna, pronta a ospitare una nuova edizione di uno degli show musicali più seguiti (e commentati) dell’anno. Tra i protagonisti in gara c’è anche Sarah Engels, scelta per rappresentare la Germania.

Chi è Sarah Engels

Per il pubblico tedesco, Sarah Engels non è certo un volto nuovo. Di origini italiane, si fa conoscere nel 2011 grazie alla partecipazione a Deutschland sucht den Superstar, uno dei talent show più popolari in Germania. Da quel momento, la sua carriera prende rapidamente slancio.

Il singolo di debutto Call My Name e l’album Heartbeat le permettono di farsi spazio nella scena pop e di ottenere anche una nomination agli Echo, tra i premi musicali più prestigiosi del Paese.

Nel tempo, la cantante ha costruito un percorso piuttosto vario: oltre alla musica, si è messa in gioco anche in televisione. Ha conquistato il secondo posto a Let’s Dance e ha vinto programmi molto seguiti come Das große Promibacken, The Masked Singer e Dancing on Ice. Parallelamente, ha lavorato anche come presentatrice, attrice e doppiatrice, ampliando sempre di più la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Nel 2025 ha pubblicato l’album Strong Girls Club, un progetto che rispecchia la sua identità pop e porta avanti un messaggio di empowerment. Nello stesso anno è salita anche sul palco teatrale a Colonia, interpretando la protagonista nel musical Moulin Rouge.

Con un percorso così ricco e variegato, l’approdo all’Eurovision 2026 appare come un passo naturale: una sfida internazionale che potrebbe farla conoscere ancora di più anche fuori dalla Germania.

Sarah Engels all’Eurovision Song Contest 2026

Nel gennaio 2026 Sarah Engels viene annunciata tra i partecipanti di Das deutsche Finale, la selezione tedesca per l’Eurovision Song Contest, con il brano inedito Fire. Durante la finale del 28 febbraio tenutasi all’ARD-Hauptstadtstudio di Berlino, è riuscita a conquistare sia la giuria sia il pubblico: dopo aver raggiunto la finalissima, è proprio il televoto a decretarla vincitrice e rappresentante della Germania a Vienna.

La cantante, come Sal Da Vinci, salirà per la prima volta sul palco dell’Eurovision durante la prima semifinale, pur essendo già qualificata di diritto alla finale, come previsto per alcuni Paesi.

Parlando del suo pezzo in un’intervista per imusicfun, la cantante ha spiegato: “La canzone parla della mia esperienza personale come donna. Riguarda il ritrovare il proprio fuoco interiore, soprattutto quando lo si perde per svariati motivi. È un messaggio dedicato a tutte le donne: voglio che siano orgogliose di sé e imparino ad amarsi. Sono diventata madre molto giovane e all’inizio ho avuto difficoltà, pensavo di non essere abbastanza. Oggi ho imparato ad amarmi e voglio trasmettere questo anche alle altre donne”.

Ecco un estratto tradotto di Fire, il brano in gara:

Smettila di negare, di negare, basta bugie, basta bugie

Ragazzo, sono fuori dalla tua portata

Che assurdità, quello che mi hai fatto

Sappi solo che potrei vendicarmi

Potrei uscire con tutti i tuoi amici

Potrei fingere finché non ce la faccio, ma non lo farò

(Fingere finché non ce la faccio, ma non lo farò)

Se lo desideri, potresti prenderlo, ma non lo fai

(Lo desideri, potresti prenderlo, ma non lo fai)

Non lo voglio, non ne ho bisogno

E non ti lascerò ripeterlo

Ti limiti a giocare finché non lo rompi ed è andato (andato, andato)

Sono in fiamme, fiamme

Sei un bugiardo, bugiardo

Smettila di negare, negare, basta bugie, basta bugie

Come un vampiro, ti nascondi e esci di notte

Smettila di negare, negare, basta bugie, basta bugie