Delta Goodrem all’Eurovision 2026, chi è la cantante dell’Australia

Delta Goodrem è pianista, cantante e volto iconico del pop australiano: il suo percorso fino all’Eurovision Song Contest 2026

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Getty Images Delta Goodrem partecipa all'Eurovision 2026 come rappresentante dell'Australia

Volto tra i più riconoscibili della scena australiana, Delta Goodrem unisce pianoforte, scrittura emotiva e un istinto pop che negli anni l’ha portata a collaborare con nomi internazionali e a costruire un’identità precisa. Ed è forse anche per questo che l’Australia ha deciso di puntare su di lei come rappresentante del suo Paese alla settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest che, a maggio 2026, accende Vienna.

Chi è Delta Goodrem

Cantautrice, pianista, e una presenza scenica che non passa inosservata: Delta Goodrem è una di quelle artiste che sembrano attraversare il tempo senza mai perdere davvero il loro posto. Australiana, classe 1984, cresce sotto i riflettori ottenendo il suo primo contratto discografico a soli 15 anni.

Il grande pubblico la scopre nei primi anni 2000, quando pubblica il suo album di debutto Innocent Eyes. Le sue ballad al pianoforte, così dirette e emotive, diventano subito riconoscibili facendo diventare il disco uno degli album più venduti nella storia australiana. Successivamente pubblica Mistaken Identity (2004) e Delta (2007).

Negli anni, il percorso si allarga. Collabora, scrive, si mette in gioco con artisti molto diversi tra loro, da Céline Dion a Olivia Newton-John, dimostrando che la sua credibilità non è legata a un’epoca, ma a un modo di raccontare le emozioni.

Nel corso della sua carriera si avvicina anche al mondo della televisione, con gli esordi in Neighbours e il ruolo da coach a The Voice Australia, dove per nove stagioni diventa una presenza familiare.

Ma non solo: approda sulle piattaforme con Love Is in the Air, e a teatro, dove si misura con un’icona come Grizabella in Cats. Anche fuori dal palco, riesce a lasciare il segno: il suo ibro Bridge Over Troubled Dreams arriva in cima alle classifiche, mentre il suo primo profumo diventa un caso commerciale.

Oggi Delta Goodrem è un equilibrio raro: tecnica e istinto, vulnerabilità e controllo. Continua a scrivere, suonare, raccontarsi, sempre con quel pianoforte come punto fermo. Nel 2023 annuncia la scelta di diventare un’artista indipendente con la creazione della sua etichetta discografica Atled Records, con cui ha pubblicato il singolo Back to Your Heart.

Delta Goodrem all’Eurovision Song Contest 2026

A marzo 2026, l’emittente australiana SBS ha annunciato che Delta Goodrem sarebbe stata la rappresentante dell’Australia all’Eurovision Song Contest 2026.

Per la 70ª edizione, in programma a Vienna, la cantante ha scelto Eclipse, un brano scritto insieme a Ferras Alqaisi, Jonas Myrin e Michael Fatkin. La canzone racconta una storia d’amore attraverso immagini ispirate al cosmo: un incontro che sembra scritto nelle stelle, dove un semplice “bacio” o un “tocco” bastano a fermare il tempo e a far scomparire tutto il resto.

Parlando della sua partecipazione all’evento musicale di Vienna, la cantante ha raccontato: “Sono onorata di rappresentare l’Australia su uno dei palcoscenici musicali più grandi e iconici del mondo, l’Eurovision! Come cantautrice, la musica è la mia passione da sempre. Ho sempre amato la creatività, l’individualità e la gioia che l’Eurovision trasmette, connettendo e unendo persone in tutto il mondo attraverso la musica, il linguaggio universale. Non vedo l’ora di arrivare a Vienna e rendere orgogliosa l’Australia”.