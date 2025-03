Celine Dion, i 10 look da diva che hanno fatto la storia

è da sempre una delle cantanti più famose ed apprezzate del mondo per la sua splendida voce e per successi indimenticabili come My Heart Will Go On, The Power of Love e All by Myself, entrati a pieno titolo nell’olimpo delle canzoni più belle di sempre. Ma Celine Dion è anche una donna forte e un esempio di resilienza per le difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita, come la morte dell’amato marito, scomparso nel 2016, e per la scoperta della rara malattia di cui la cantante è affetta, ovvero la(Sindrome della Persona Rigida). Nonostante questo, la cantante è anche un esempio di bellezza ed eleganza e ogni suo red carpet o street look è sempre un mix di raffinatezza e dettagli ricercati. Come lo splendido abito indossato ai Met Gala del 2019 firmatoe ispirato al film Zigfield Girl del 1941 con