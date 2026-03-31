Céline Dion, il regalo più bello: torna a esibirsi. L’annuncio con le date dei concerti

Ansa Celine Dion

Sono trascorsi quattro anni dalla diagnosi che ha ricevuto Céline Dion: la Sindrome della Persona Rigida. Lontana dal palco, se non per pochi momenti in cui è tornata in pubblico (come durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi nel 2024), Céline Dion è pronta a tornare: nel giorno del suo 58esimo compleanno, ha dato l’annuncio più bello, un regalo per se stessa e i milioni di fan in tutto il mondo. Il ritorno è il “regalo più bello della mia vita”, e si è detta pronta a tornare, dopo aver ripreso a cantare e persino a ballare un po’.

Céline Dion torna in concerto: l’annuncio nel giorno del suo compleanno

Per lei anche la Tour Eiffel si è illuminata a festa, con il suo nome e non solo: il 30 marzo, Céline Dion ha compiuto 58 anni. Ma è stato davvero un compleanno speciale, forse il più importante della sua vita: con un videomessaggio pubblicato sui social, ha annunciato il suo ritorno sul palco. “Negli ultimi anni, ogni giorno che è passato ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentilezza e il vostro amore. Mi avete aiutata in modi che non posso nemmeno descrivere, e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto”.

Ha ringraziato i fan del supporto che le hanno fatto sentire ogni giorno da quando ha condiviso con il pubblico la diagnosi che ha ricevuto. “Quest’anno ricevo il regalo di compleanno più bello della mia vita… ho la possibilità di rivedervi, di esibirmi ancora per voi a Parigi, a partire da settembre! Mi sento bene, mi sento forte, sono emozionata, ovviamente un po’ nervosa, ma soprattutto sono grata a tutti voi! Vi voglio bene e ci vediamo presto”.

Le date dei concerti a Parigi

Céline Dion si sta prendendo cura di se stessa e nel videomessaggio ha condiviso anche un aggiornamento sul suo stato di salute. “Voglio farvi sapere che sto benissimo, mi prendo cura della mia salute e mi sento in forma”. A dicembre del 2022, ha rivelato al mondo la sua diagnosi, ovvero la Sindrome della Persona Rigida, una malattia autoimmune che l’ha portata ad annullare il tour mondiale nel 2023. Nel documentario I Am: Céline Dion, risalente al 2024, l’artista ha parlato delle sue condizioni e del dolore che le ha causato la malattia, per cui non c’è una cura, ma solo dei trattamenti per alleviare la sofferenza.

IPA

“Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò”, queste erano state le sue parole, e alla fine le ha seguite, non si è arresa, ha ripreso a cantare e persino a ballare. Dal 12 settembre 2026, il programma torna fitto per la Dion, che si esibisce all’Arena La Défense di Parigi: dieci concerti in cinque settimane. Lunedì sera, dopo l’annuncio, la Tour Eiffel è stata illuminata con diverse scritte: il suo nome, ma anche la frase “Paris, je suis prête”, che in italiano si traduce con “Parigi, sono pronta”. E lo siamo anche noi per il suo atteso e sperato ritorno.