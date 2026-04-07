Charlotte Casiraghi non ha mai osato così tanto: rivelazioni intime

Charlotte Casiraghi ha dato una svolta alla sua vita dopo il divorzio e il libro e ha rilasciato dichiarazioni private, come mai aveva fatto prima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi si è raccontata prima di Pasqua come non ha mai fatto prima. La figlia di Carolina di Monaco ha impresso una svolta nella sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam e la pubblicazione del suo libro, La Fêlure.

Charlotte Casiraghi, il cambiamento radicale tra il divorzio e il nuovo libro

Charlotte Casiraghi è cambiata e molto è dovuto al suo libro, La Fêlure, che possiamo tradurre con “frattura”. E in effetti sembra proprio che la figlia di Carolina di Monaco abbia voltato pagina dopo la pubblicazione del testo.

Anche se, forse, l’inizio della “frattura” è stata il divorzio da Dimitri Rassam, a gennaio 2024. Ci è voluto un anno prima che i due lasciassero una dichiarazione in merito. Pare che a mettere fine al matrimonio sia stata lei, perché si sentiva “abbandonata” dal marito, troppo impegnato con il lavoro. Ma anche gli interessi e gli obiettivi di entrambi erano cambiati.

La vita di Charlotte ha preso un’altra direzione, il cinema sembra non interessarla più. Dimitri è figlio dell’attrice Carole Bouquet, grande amica di Carolina, e noto produttore cinematografico. Ma anche il precedente compagno della Casiraghi, Gad Elmaleh, è un comico.

Adesso sono più i libri e gli scrittori a interessarle, infatti frequenta da quasi due anni Nicolas Mathieu che ancora non ha presentato ufficialmente alla madre e a zio Alberto di Monaco.

Nel frattempo a inizio 2026 ha aperto il suo primo profilo social ufficiale, una pagina Instagram in cui racconta del suo libro, degli incontri culturali, anche per Chanel. E soprattutto quest’anno ha saltato l’appuntamento più glamour di Montecarlo, Il Ballo della Rosa, organizzato da sua mamma Carolina.

Davvero una grande trasformazione, è evidente che per Charlotte sono cambiate le priorità. E poi in questi primi mesi dell’anno ha raccontato tanto di sé, come mai ha fatto prima.

Charlotte Casiraghi, il lato privato

In una recente intervista ha persino parlato di suo padre Stefano Casiraghi, morto nel 1990 quando lei aveva pochi anni.

Prima di Pasqua ha proseguito la sua confessione intima, raccontando tratti inediti di se stessa, alcuni più leggeri, altri più profondi. Ai microfoni di RTL France ha detto di amare molto la musica e che è solita cantare a squarciagola, in macchina, a casa, sotto la doccia o quando nessuno la guarda. Ma non canta canzoni a caso, solo quelle che ama davvero e la sua cantante preferita è Celine Dion che recentemente ha annunciato il suo ritorno sulle scene dopo la grave malattia. Non ci stupirebbe quindi vedere Charlotte al suo concerto a Parigi.

Ma ha anche rivelato quello che non aveva mai confessato prima. Ha raccontato che il suo animale totem, la marmotta “perché le piace scavare… e dormire”, il profumo che le ricorda l’infanzia, il libro che legge attualmente sul comodino, I fiori del male, e la cosa più bella che abbia mai visto nella sua vita: incontrare lo sguardo dei suoi figli alla loro nascita.