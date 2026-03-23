Charlotte Casiraghi, l’assenza al Ballo della Rosa 2026 di cui nessuno parla

Charlotte Casiraghi era stranamente assente dal Ballo della Rosa organizzato da sua madre Carolina di Monaco. E nessuno ne parla

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlène di Monaco e Beatrice Borromeo “spaziali” per il Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi non era presente al Ballo della Rosa di quest’anno. Un’assenza che è passata sotto silenzio, sebbene si sia notata eccome.

Il Ballo della Rosa 2026, chi c’era

Nel 2026 si è svolta la 70esima edizione del Ballo della Rosa, presso la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, sede storica dell’evento. A organizzarlo è Carolina di Monaco che ha ereditato questo compito da sua madre Grace Kelly. Ma ogni anno affida la direzione artistica a uno dei suoi amici stilisti. Storica è stata la collaborazione con Karl Lagerfeld che è stato sostituito dopo la sua morte da Christian Louboutin.

Il tema di quest’anno è stato lo spazio e questo era il nome dell’edizione 2026,“Galaxy Rose Ball”. La serata è stata un successo. Carolina di Monaco ha potuto contare sulla presenza di suo fratello Alberto, patrono dell’evento, e di sua cognata Charlene di Monaco che si è presentata con un magnifico abito scintillante, in pieno tema notte stellata, monospalla, firmato Zimmermann.

La sua presenza non era per niente scontata, dato che Charlene e Carolina non vanno d’accordo, semplicemente non si capiscono e non ci tengono a farlo.

C’erano anche Beatrice Borromeo, magnifica con un abito nero ricamata con fiori sulla cintura, firmato Dior, che indubbiamente era la più elegante della serata, e suo marito Pierre Casiraghi.

Era presente anche Alexandra di Hannover, la seconda figlia di Carolina, col fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. La Principessa indossava un abito in seta celeste con soprabito trasparente a vestaglia, firmato Prada. Malgrado fosse elegantissima, il modello non era per lei e l’effetto camicia da notte è stato inevitabile.

Tra gli ospiti d’eccezione vanno ricordati Charles Leclerc e la neomogliettina Alexandra con uno slip dress molto difficile da indossare, tanto che ha creato pure a lei una sorta di pancino sospetto. La lista vip ha incluso anche Kitty Spencer, nipote di Diana e la Principessa giapponese Akiko che è stata inclusa nelle foto ufficiali con la Famiglia Principesca.

Charlotte Casiraghi, assenza sospetta

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