Charlotte Casiraghi, l’assenza al Ballo della Rosa 2026 di cui nessuno parla

Charlotte Casiraghi era stranamente assente dal Ballo della Rosa organizzato da sua madre Carolina di Monaco. E nessuno ne parla

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Pubblicato:

Chiedi all'AI

IPA
Charlène di Monaco e Beatrice Borromeo “spaziali” per il Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi non era presente al Ballo della Rosa di quest’anno. Un’assenza che è passata sotto silenzio, sebbene si sia notata eccome.

Il Ballo della Rosa 2026, chi c’era

Nel 2026 si è svolta la 70esima edizione del Ballo della Rosa, presso la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, sede storica dell’evento. A organizzarlo è Carolina di Monaco che ha ereditato questo compito da sua madre Grace Kelly. Ma ogni anno affida la direzione artistica a uno dei suoi amici stilisti. Storica è stata la collaborazione con Karl Lagerfeld che è stato sostituito dopo la sua morte da Christian Louboutin.

Il tema di quest’anno è stato lo spazio e questo era il nome dell’edizione 2026,“Galaxy Rose Ball”. La serata è stata un successo. Carolina di Monaco ha potuto contare sulla presenza di suo fratello Alberto, patrono dell’evento, e di sua cognata Charlene di Monaco che si è presentata con un magnifico abito scintillante, in pieno tema notte stellata, monospalla, firmato Zimmermann.

La sua presenza non era per niente scontata, dato che Charlene e Carolina non vanno d’accordo, semplicemente non si capiscono e non ci tengono a farlo.

C’erano anche Beatrice Borromeo, magnifica con un abito nero ricamata con fiori sulla cintura, firmato Dior, che indubbiamente era la più elegante della serata, e suo marito Pierre Casiraghi.

Era presente anche Alexandra di Hannover, la seconda figlia di Carolina, col fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. La Principessa indossava un abito in seta celeste con soprabito trasparente a vestaglia, firmato Prada. Malgrado fosse elegantissima, il modello non era per lei e l’effetto camicia da notte è stato inevitabile.

Tra gli ospiti d’eccezione vanno ricordati Charles Leclerc e la neomogliettina Alexandra con uno slip dress molto difficile da indossare, tanto che ha creato pure a lei una sorta di pancino sospetto. La lista vip ha incluso anche Kitty Spencer, nipote di Diana e la Principessa giapponese Akiko che è stata inclusa nelle foto ufficiali con la Famiglia Principesca.

Charlotte Casiraghi, assenza sospetta

In aggiornamento

 

Charlotte Casiraghi, l’assenza al Ballo della Rosa 2026 di cui nessuno parla
Getty Images
Charlotte Casiraghi
Charlotte CasiraghiStar e Vip