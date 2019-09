Cristina Chiabotto, il commento di Fabio Fulco sul marito Marco Roscio

editato in: da

Fa discutere il commento di Fabio Fulco su Marco Roscio, l’imprenditore che ha sposato la sua ex Cristina Chiabotto.

L’ex Miss Italia è convolata a nozze con il manager dopo appena un anno di fidanzamento. Un amore travolgente e passionale iniziato a pochi mesi dall’addio a Fabio Fulco, l’attore a cui è stata legata per oltre dieci anni. Prima l’incontro a Ballando con le Stelle, poi la love story che, per diverse volte, sembrava destinata a portarli all’altare.

Alla fine del 2017 invece la coppia si è detta addio. Una decisione arrivata in seguito ad una lunga crisi causata dagli obiettivi differenti di Cristina e Fabio. “Forse, purtroppo, alla fine non ero sicura di formare una famiglia con Fabio – aveva confessato lei al settimanale Oggi -. […] Ci siamo dati tantissimo, e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio m’ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni”.

“Mi guardo indietro e vedo un uomo che ha sempre creduto nella “coppia” – aveva replicato lui sempre sulla rivista -: ci credo talmente tanto che in due sia meglio, che ho pensato che con lei fosse per sempre. Ma ero il solo a crederlo. Sono stato troppo educato, mettendo sempre lei al primo posto. […] Io desidero dei figli, essere genitore deve essere straordinario ed è il naturale evolvere dell’amore”.

Qualche giorno fa Cristina Chiabotto a sorpresa ha sposato Marco Roscio. Il matrimonio è stato annunciato proprio dalla modella su Instagram con uno scatto in cui appare sorridente e felice insieme al neo marito.

Fulco non ha commentato sui social l’evento, anche se su Instagram ha postato uno scatto che racconta i suoi successi professionali e nuovi progetti. Nonostante ciò non è sfuggita la risposta dell’attore a un utente che ha commentato in modo poco carino l’aspetto di Marco Roscio alle nozze.

“Sei bellissimo, la tua ex si è sposata un rospo” ha scritto qualcuno. Immediata la replica di Fulco che ha risposto con una faccia che ride, quasi un modo per approvare il commento. Per ora Cristina Chiabotto non ha risposto alla provocazione, ma l’hanno fatto per lei alcuni utenti che hanno difeso il marito della modella.