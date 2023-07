Cristina Chiabotto in bikini nero: “La perfezione”

Fonte: IPA I bikini più belli dell’estate 2023: prendete spunto dalle star

Come una sirenetta sugli scogli: direttamente dalle spiagge di Mykonos, dove si trova in vacanza con il marito Marco Roscio, Cristina Chiabotto si mostra in tutto il suo splendore fasciata in un mini bikini nero. Una scelta minimal e di classe perché, con misure da capogiro come quelle dell’ex Miss Italia, ogni accessorio sarebbe superfluo.

Cristina Chiabotto, il bikini nero

Il fascino di Mykonos ha colpito anche Cristina Chiabotto: la conduttrice piemontese si trova in vacanza sull’isola greca con il marito Marco, e tra una cena in riva al mare e qualche ora di tintarella, ha trovato il tempo per condividere con i fan qualche scatto in bikini. Una scelta molto apprezzata quella dell’ex Miss Italia, che ha dimostrato come la semplicità paghi sempre, anche sul bagnasciuga.

Niente sofisticati costumi interi o bikini dalle stampe sgargianti: Cristina Chiabotto sceglie il fascino senza tempo del colore nero, valorizzato perfettamente dalla tintarella dorata. La showgirl ha messo in evidenza una perfetta forma fisica sfoggiando un due mezzi composto da reggiseno a fascia con anello sul davanti, e micro slip con laccetti sui fianchi.

Pochi, ma studiatissimi, gli accessori: oltre agli immancabili occhiali da sole per proteggersi dai raggi solari, una collana con piccole conchiglie naturali per aggiungere un tocco leggermente ‘wild’, in piena sintonia con la bellezze paesaggistiche della Grecia. Capelli mossi dal vento e zero make-up completano un beach-look da manuale per la bella Cristina, reginetta di stile oltre che di bellezza.

Le vacanze dell’ex Miss Italia

Le parole servono poco quando uno scatto riesce a rendere omaggio ad una bellezza statuaria come quella di Cristina Chiabotto. E infatti la showgirl si limita a corredare il post con un cuore azzurro ed una bandiera della Grecia, meta delle sue vacanze estive. Con l’isola di Mykonos, in particolare, sembra avere un legame molto speciale: proprio qui era volata anche nel 2016 con l’allora fidanzato Fabio Fulco per una romantica vacanza.

Prima del soggiorno nell’arcipelago della Cicladi, l’ex modella si era concessa qualche giorno di relax tra le spiagge italiane in compagnia della sua famiglia al gran completo: con lei, oltre al marito Marco anche le piccole Luce Maria e Sofia, nata lo scorso anno. Uno splendido viaggio in famiglia che la Chiabotto aveva documentato sui social, mostrandosi nelle vesti di dolcissima (ma sempre sensuale) mamma.

I segreti di bellezza di Cristina

Addominali scolpiti, muscoli tonici e una figura naturalmente slanciata: Cristina Chiabotto a 36 anni e con due gravidanze alle spalle è ancor più bella di quando, nel 2004, conquistò il titolo di Miss Italia. Ma quali sono i segreti di bellezza della showgirl? Oltre ad un’alimentazione bilanciata, ovviamente una sana attività fisica per nutrire corpo e mente.

“Alterno lo yoga a esercizi cardio e al Pilates. È un percorso interiore ed è proprio lo star bene a livello di testa e fisico che crea equilibrio e armonia”, ha spiegato in un’intervista l’ex modella. Che non disdegna qualche massaggio per purificarsi. D’altro canto, il suo concetto di bellezza è molto particolare: “Viviamo in un mondo basato sull’apparenza, e dalle donne dello spettacolo soprattutto, ci si aspetta sempre il massimo dello splendore e della radiosità. Personalmente ho voluto lavorare invece su un messaggio diverso: quello di una ragazza che si prende cura di sé perché sia ama“.